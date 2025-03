Tetris Forever - wielka kompilacja odsłon legendarnej serii z pierwszą zapowiedzią

Któż nie zna Tetrisa? Koncept polegający na tym, że na dół prostokątnej planszy powoli opadają połączone ze sobą kwadraciki do ułożenia, jest zaiste niezwykle prosty - ale po pojawieniu się w 1984 roku zawojował świat. Do dziś powstały jego różne wariacje, o prawa autorskie stoczono niejedną batalię, a projekt zapisał się złotymi zgłoskami w historii nie tyle branży, co popkultury. A teraz pojawia się okazja do świętowania nie lada jubileuszu, bo 40-letniego.

Tetris Forever to specjalny zestaw szykowany na świętowanie czterech dekad istnienia kultowej marki. Znajdzie się w nim 15 klasyków, a także Tetris Time Warp - coś zupełnie nowego w serii.

Światowy fenomen rodem ze Związku Radzieckiego ma za sobą cztery dekady, toteż trzeba to jakoś uczcić. A do roboty zatrudniono nie byle kogo, bo Digital Eclipse - znane całkiem dobrze z podobnych prac. Żeby daleko nie szukać, pod koniec maja tego roku z Early Access wyszło odświeżone Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Teraz zajęli się czymś chyba jeszcze ważniejszym dla fanów retro. Wielkie zestawienie ma zawitać jeszcze w ciągu tego roku dla posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation, Xbox i rzecz jasna Nintendo Switch.

Tetris Forever zawierać będzie zatem ponad piętnaście klasycznych pozycji - w tym japońską wariację dla Famiconu z 1988 roku, Super Bombliss, Super Tetris 2 + Bombliss, Tetris Battle Gaiden, jak również Super Tetris 3. Prawdziwym gwoździem programu wydaje się jednak być zupełnie nowa gra. Tetris Time Warp to - jak z samej nazwy może już nieco wynikać - tytuł lawirujący pomiędzy stylistykami różnych odsłon serii na przestrzeni lat. A na deser coś dla fanów i nie tylko: zestaw dokumentalnych materiałów eksplorujących historię legendy.

Źródło: IGN