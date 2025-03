Heroes of Might and Magic: Olden Era zaskoczeniem targów Gamescom 2024. Pierwsza zapowiedź prequela kultowej serii

Chyba trudno byłoby znaleźć zbyt wielu obrońców najnowszych odsłon Heroes of Might and Magic. Seria cieszyła się triumfami lata temu - czego najlepszym dowodem jest fakt, iż najczęściej gra się właśnie w klasyki, z legendarną "trójką" na czele. I wydawało się, że tak gracze, jak i deweloperzy zdążyli już sobie odpuścić próbę odnowienia jej, w międzyczasie pojawiło się też Songs of Conquest. Tymczasem na trwającym evencie doszło do czegoś niespodziewanego.

Debiutujące trailerem na Gamescomie Heroes of Might and Magic: Olden Era jawi się jako powrót do przeszłości z nowymi pomysłami.

Czas na chyba pierwszą większą pozytywną niespodziankę podczas tegorocznego Gamescomu. Ubisoft zatrudniło studio Unfrozen, by stworzyło historię jednocześnie odrębną od tradycyjnych "hirołsów", ale mającą miejsce w tym samym świecie nieco wcześniej. Oznacza to, że poznamy dotąd ledwie wspominany kontynent Jadame. Wygląda na to, że będzie to miejsce zarówno na pewne eksperymenty z formułą, jak i standardowe aspekty związane z Heroes of Might and Magic, co ucieszy niejednego weterana franczyzy.

Ponownie zatem przyjdzie nam eksplorować mapy świata Enroth, rozbudowywać swoje miasta i zbroić się, by stanąć do walki z różnymi wrogami na heksagonalnych polach. Grafika powraca do korzeni serii, stawiając na bajkowość. Jednostki będą posiadać indywidualne umiejętności, pojawią się również m.in. artefakty wzmacniające. Spośród sześciu frakcji wybrać można rycerzy (Świątynia), nieumarłych i wampirów (Nekropolia), mroczne elfy i istoty podziemia (Loch), siły natury oraz wróżki (Domena sylwańska), skażone przez demony insektoidy (Rój), a także nieujawnione jeszcze ugrupowanie. Każda z frakcji ma mieć własny system i nowe, specyficzne bonusy. Zachęcająco brzmią trzy główne tryby gry (Klasyczny, Samotny bohater i Arena), twórcy obiecują także wysoki poziom sztucznej inteligencji. Obok singlowej kampanii zawita rzecz jasna zaawansowany multiplayer oraz kreator scenariuszy. Heroes of Might and Magic: Olden Era pojawić się ma w drugiej połowie przyszłego roku w ramach Early Access (już teraz możecie ją dodać do listy życzeń na Steamie). Prezentuje się to więc całkiem bogato. Jak będzie wyglądało w praktyce - najprawdopodobniej przekonamy się w przyszłym roku.

Źródło: Gamescom