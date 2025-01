Test myszki Redragon M916 K1NG 4K PRO - Tańsza alternatywa dla Logitech G PRO X Superlight 2. Świetny sensor i odświeżanie 4K

Logitech G PRO X Superlight 2 jest bezsprzecznie bardzo dopracowaną, nowoczesną i solidną myszką komputerową, cieszącą się zasłużoną popularnością, jednak zarazem kosztuje zdecydowanie więcej, niż przeciętny użytkownik chciałby zapłacić. Około 600 złotych za gryzonia? Trochę drogo... Na szczęście istnieją alternatywy, które oferują zbliżoną jakość wykonania oraz specyfikację za ponad dwukrotnie mniejszą kwotę. Bardzo ciekawą propozycją jest chociażby recenzowany Redragon M916 K1NG 4K PRO bazujący na sensorze PixArt PAW 3395, pracujący bezprzewodowo z odświeżaniem 4000 MHz, podobnie jak droższa konkurencja. Kilka elementów wydaje się nawet zrealizowanych lepiej od Logitech G PRO X Superlight 2...

Autor: Sebastian Oktaba

Znalezienie odpowiedniej myszki wymaga czegoś więcej, niż wyłożenia określonej sumy pieniędzy, ponieważ dzisiejszy asortyment okazuje się niezwykle rozbudowany. Równie ważna jest wiedza dotycząca specyfikacji urządzeń, a także świadomość, że pewne elementy są istotniejsze od pozostałych. Weźmy na przykład rozdzielczość sensora jaką osiągają myszki gamingowe, którą producenci wciąż starają się zaimponować oferując klientom nawet 32000 DPI, podczas gdy większości użytkowników spokojnie wystarczy... 4000 DPI. Ostatecznie ważniejsza okazuje się chociażby precyzja czy niezawodność tegoż sensora. Kolejnymi składowymi są kształt obudowy, zastosowane przełączniki oraz dodatkowe funkcjonalności np. możliwość programowania klawiszy albo zastosowania obciążników. Wbrew pozorom, to znacznie bardziej skomplikowane urządzenia, niż początkowo mogłoby się wydawać.

Redragon M916 K1NG 4K PRO ma wszystko czego potrzebuje wysokiej klasy myszka dla graczy - nowoczesny sensor, dobre proporcje, solidne przełączniki. Dodatkowo jest znacznie tańszy od klasowej konkurencji.

Fizyczne podobieństwo Redragon M916 K1NG 4K PRO względem Logitech G PRO X Superlight 2 okazuje się niepodważalne, aczkolwiek nie wszystkie elementy układanki wyglądają identycznie. Ostatnio przybyło zresztą zbliżonych konstrukcji od kilku mniej znanych marek - Lamzu, Pulsar czy Endgame. W opisywanym przypadku zachowano natomiast dość bezpieczny uniwersalny kształt gryzonia, zamknięty w bardzo zbliżonych wymiarach. Obydwie myszki posiadają również pięć przycisków uwzględniając rolkę, odpinany przewód USB-C, zostały pozbawione podświetlenia oraz zbędnych fajerwerków. Panuje tutaj doskonale znana prostota, jednak Redragon M916 K1NG 4K PRO okazuje się urządzeniem odczuwalnie lżejszym (49 vs 60 gramów). Leworęcznych czeka niestety pewne rozczarowanie, ponieważ mimo zastosowania symetrycznej obudowy, dodatkowe przyciski umieszczono wyłącznie pod prawym kciukiem.

Redragon M916 K1NG 4K PRO Logitech G PRO X Superlight 2 Łączność USB / BT / 2.4 GHz USB / 2.4 GHz Akumulator 400 mAh 290 mAh Sensor PixArt PAW 3395 Logitech Hero 2 Maksymalne DPI 26000 32000 Przełączniki Huano Logitech Lightforce Liczba przycisków 5 Przyciski programowalne 5 Podświetlenie Nie Częstotliwość raportowania 4000 Hz Obciążniki Nie Podświetlenie Nie Wymiary 121 x 64 x 38 mm 125 x 63 x 40 mm Waga 49 gramów 60 gramów Przewód Odczepiany USB-C / 150 cm Odczepiany USB-C / 180 cm Aktualna cena 249 zł 599 zł

Redragon M916 K1NG 4K PRO otrzymał optyczny sensor PixArt PAW 3395, uchodzący za topowy wśród aktualnie dostępnych, będący usprawnioną wersją PAW 3370 adresowaną do konstrukcji bezprzewodowych. Maksymalne DPI wynoszące 26000, szybkość na poziomie 16,5 m/s, bardzo niski LOD, wysoka efektywność energetyczna, brak akceleracji, interpolacji i jitteringu (pozostaje kwestia implementacji), to naprawdę doskonała podstawa. Warto jeszcze zauważyć, że względem licznych konkurentów zakres łączności oprócz USB i 2.4 GHz rozszerzono o Bluetooth, niemniej raportowanie 4000 Hz działa w dwóch pierwszych przypadkach. Redragon M916 K1NG 4K PRO występuje w trzech wariantach kolorystycznych - czarnym, białym i różowym - podobnie jak Logitech G PRO X Superlight 2. Znacznie atrakcyjniejsza okazuje się natomiast cena wynosząca 249 złotych, podczas gdy konkurent to wydatek ponad dwukrotnie większy.