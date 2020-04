Test ASUS TUF Gaming A15 z procesorem AMD Ryzen 7 4800H

Długo czekaliśmy w Polsce na premierę pierwszych laptopów opartych o czwartą generację procesorów AMD Ryzen. Nowe APU Renoir cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu na szereg istotnych zmian jakie wprowadzono w architekturze Zen 2 w porównaniu do poprzednich iteracji Zen oraz Zen+. W końcu jednak możemy podzielić się własnymi przemyśleniami o pierwszych notebookach wykorzystujących AMD APU Renoir. Pierwszym testowanym przez nas laptopem będzie tańszy model ASUS TUF Gaming A15 (FA506), który jest następcą ubiegłorocznej wersji TUF Gaming FX505DV. Sprzęt wyposażono w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 4800H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060. Nie da się ukryć, że nowy TUF Gaming A15 jest najlepszym przedstawicielem tej linii, w dodatku testowane urządzenie może pochwalić się naprawdę niezłym stosunkiem ceny do wydajności.

Autor: Damian Marusiak

ASUS TUF Gaming A15 już od momentu, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem (a było to w grudniu 2019 roku!) zrobił na mnie niemałe wrażenie. Przede wszystkim ogromne zmiany zaszły w wydajności procesora, bowiem 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ AMD Ryzen 7 3750H zastąpiono 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Ryzenem 7 4800H. O nowych APU Renoir bardzo dużo pisaliśmy od momentu ich oficjalnej prezentacji w styczniu, jednak dopiero niedawno mogliśmy się przekonać co potrafią procesory Ryzen czwartej generacji dla laptopów. Sprzęt ponadto posiada kartę NVIDIA GeForce RTX 2060, jednak w przeciwieństwie do ubiegłorocznej wersji, tutaj nie musimy się obawiać o wystąpienie zjawiska bottlenecku. Nowe APU AMD Ryzen 7 4800H oferuje wydajność nieosiągalną dla Intela w tej półce cenowej.

ASUS TUF Gaming FA506 (TUF Gaming A15) to najnowszy przedstawiciel tańszych laptopów dla graczy od tajwańskiego producenta. Największą nowością jest nowe APU AMD Ryzen 7 4800H, które wykorzystuje usprawnienia architektury Zen 2.

NVIDIA GeForce RTX 2060 w oferowanym notebooku ASUS TUF Gaming A15 to odświeżona wersja karty Turing, która pierwotnie zadebiutowała w styczniu 2019 roku. Nowa wersja, podobnie jak GeForce RTX 2060, został wprowadzony po cichu przez NVIDIĘ do laptopów, a producenci w żaden sposób nie oznaczają nowych wersji GPU. Choć nowa wersja karty GeForce RTX 2060 posiada domyślnie zwiększone TDP do 115W, w laptopie ASUS TUF Gaming A15 jest ten współczynnik zmniejszony do 90W. Mimo wszystko karta posiada wyraźnie wyższe zegary rdzenia w porównaniu do podstawowej wersji, tym samym osiągając lepszą wydajność w grach. Kolejną zmianą jest wykorzystanie bardziej energooszczędnych kości pamięci GDDR6 - zamiast modułów o efektywnym taktowaniu 14000 MHz, otrzymujemy pamięci 11000 MHz. To przekłada się na niższą przepustowość karty - z 336 GB/s do 269 GB/s.

Konfiguracja laptopa ASUS TUF Gaming A15:

Procesor AMD Ryzen 7 4800H (2,9 GHz - 4,2 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz

Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics (7 CU)

Dedykowana karta NVIDIA GeForce RTX 2060

Ekran 15,6" / IPS 144 Hz / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Micron 2200 MTFDHBA1T0TCK / 1 TB / PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

AMD Ryzen 7 4800H jest jednym z najmocniejszych przedstawicieli nowej generacji APU Renoir. Wykorzystuje on wszystkie usprawnienia architektury Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny od TSMC. Użycie nowej litografii w połączeniu z nową architekturą daje imponujące rezultaty w efektywności energetycznej, które obecnie są nieosiągalne dla konkurencyjnego Intela. Nowy procesor APU wyposażono w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Bazowe taktowanie wynosi 2,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,2 GHz. Ponadto APU Ryzen 7 4800H wyposażono w zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 7 aktywnymi blokami CU oraz znacznie wyższym taktowaniem sięgającym 1600 MHz. Nowe APU Renoir posiada także usprawniony kontroler pamięci DDR4, tym razem zgodny z pamięciami 3200 MHz. Laptop ASUS TUF Gaming A15 posiada oczywiście zgodne moduły RAM pracujące w trybie Dual Channel. Współczynnik TDP Ryzena 7 4800H wynosi domyślnie 45W z możliwością zwiększenia do 54W przez pierwsze pięć minut obciążenia.