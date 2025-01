T-Mobile z ogromną karą finansową. Firma musi ponieść konsekwencje oszukiwania klientów

Dzisiejsze reklamy skonstruowane są w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta i skusić go na zakup danej usługi lub produktu. Często jednak "drobnym druczkiem" zapisane są zasady, których na pierwszy rzut oka nie widać. Zawierają one pełny regulamin danej promocji, który często pozostaje ukryty do czasu zakupu. Właśnie ze względu na takie działania sieć telekomunikacyjna T-Mobile Polska otrzymała karę finansową od UOKiK.

UOKiK nałożył karę finansową na sieć telekomunikacyjną T-Mobile z uwagi na to, że reklama firmy wprowadzała klientów w błąd. Pełny regulamin jednej z promocji nie był wystarczająco dobrze eksponowany.

Tak naprawdę z omawianą sytuacją możemy się spotkać dość często, kiedy spojrzymy na oferty innych operatorów. W przypadku T-Mobile Polska chodziło o promocyjną ofertę "1200 GB za darmo przez rok". Według reklam, które widoczne były w wielu miejscach (np. na billboardach, terminalach płatniczych lub bankomatach), klient miał otrzymać tytułowy pakiet 1200 GB internetu mobilnego bez dodatkowych opłat. W rzeczywistości jednak każdy użytkownik był zobowiązany do płacenia minimalnie 35 zł w każdym miesiącu, aby otrzymać w nim 100 GB.

W skali roku przekładało się to na obiecane 1200 GB, jednak całkowity koszt wynosił w ratach 420 zł. Informacja o tym fakcie zapisana była "drobnym druczkiem", a same reklamy według UOKiK powinny być "co do zasady krótkie, zwięzłe i jasne". Wypowiedź prezesa Tomasza Chróstnego podsumowuje temat w następujący sposób: "Konsument ma prawo oczekiwać, że prezentowana oferta jest uczciwa i nie zawiera 'haczyków'. Rzeczywisty mechanizm promocji T-Mobile Polska opierał się na systemie 'ratalnym'". Ostatecznie T-Mobile Polska musi mierzyć się z karą, która wynosi 25 623 957 zł. Firma może się odwołać od tej decyzji, wszak nie jest ona prawomocna.

Źródło: UOKiK