Szwajcaria uchwaliła nowe prawo, które nakazuje korzystanie z oprogramowania open source w organach publicznych

Na świecie coraz większą popularność zdobywa oprogramowanie open source, co nie omija również instytucji rządowych. Szwajcaria niedawno uchwaliła nowe prawo, które zobowiązuje organy sektora publicznego do korzystania wyłącznie z oprogramowania open source i udostępniania kodów źródłowych. Choć może się to wydawać wielką rewolucją, jest to jedynie kolejny krok w skrupulatnie realizowanych planach szwajcarskiego rządu federalnego.

Szwajcaria niedawno uchwaliła ustawę federalną o wykorzystaniu środków elektronicznych do wykonywania zadań rządowych (EMBAG), która nakazuje organom sektora publicznego do korzystania wyłącznie z oprogramowania open source i udostępniania kodów źródłowych.

Choć uchwalenie nowego prawa przez Szwajcarię zbiega się w czasie z niedawną globalną awarią systemu Windows od Microsoft, nie ma z tym bezpośredniego związku. Niemniej jednak ustawa federalna o wykorzystaniu środków elektronicznych do wykonywania zadań rządowych (EMBAG) zyskała na rozgłosie dzięki tym wydarzeniom. W rezultacie wiele państw i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej może zdecydować się na podobne kroki. Co dokładnie uchwalił rząd Szwajcarii? Nowa ustawa zobowiązuje organy sektora publicznego do korzystania wyłącznie z oprogramowania open source oraz do publicznego udostępniania danych i kodów źródłowych, z wyjątkiem przypadków, gdy uniemożliwiają to prawa osób trzecich, względy bezpieczeństwa narodowego, oprogramowania lub dane osobowe. Zobowiązuje to również wszystkie firmy informatyczne tworzące programy do zadań administracyjnych do tworzenia aplikacji OSS (Open Source Software) i publicznego udostępniania kodów źródłowych.

Nie jest to jednak wielka rewolucja dla Szwajcarów, ponieważ już od 2011 roku korzystają oni w sądach z wolnego oprogramowania Open Justitia. Podobne kroki podjęła również Francuska Żandarmeria Narodowa, odpowiednik amerykańskiego FBI, która używa niemal wyłącznie komputerów z systemem Linux. Szlezwik-Holsztyn, jeden z 16 krajów związkowych Niemiec, niedawno przeniósł 30 tysięcy komputerów z produktów Microsoftu na system Linux i pakiet biurowy LibreOffice. W Polsce także możemy zaobserwować podobne ruchy. Przykładem jest system EZD PUW, którego kod źródłowy jest dostępny na licencji open source. Oprogramowanie to jest wykorzystywane do zarządzania dokumentacją elektroniczną i wspierania pracowników w codziennych czynnościach administracyjnych. Dodatkowo polski ZUS już w 2022 roku nawiązał partnerstwo z firmą Red Hat i korzysta m.in. z ich dystrybucji systemu Linux.

