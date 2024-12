Subskrypcja YouTube Premium będzie dużo droższa. Na całym świecie wkracza nowy cennik, choć chwilowo nie dotyczy Polski

Platforma YouTube każdego miesiąca przyciąga do siebie ok. 2,49 mld użytkowników. Oglądanie materiałów wideo jest obarczone reklamami, więc część osób (na początku 2024 roku było ich 100 mln) decyduje się na wykupienie subskrypcji YouTube Premium, dzięki której oprócz braku reklam można liczyć na kilka innych korzyści. Google chce jednak zwiększyć rentowność swojej usługi, więc do kolejnych krajów zawitały wyższe ceny za omawiany abonament. Podwyżki są naprawdę spore.

Google postanowiło zwiększyć koszt subskrypcji YouTube Premium w kolejnych krajach. Mimo że część z nich należy do Unii Europejskiej, to na liście zabrakło Polski. Nie jest jednak powiedziane, że ta zmiana nas ominie.

Zwiększenie kwot za subskrypcję YouTube Premium nastąpiło w wielu krajach na całym świecie. Mają one zacząć obowiązywać już od listopada 2024 roku. Nie wiemy jednak, czy i ewentualnie jak bardzo podrożeje abonament u nas, ale nie można wykluczyć, że nowy cennik jest szykowany także dla Polski. Biorąc pod uwagę podwyżki w krajach Unii Europejskiej, można zakładać, że jeśli Google zdecyduje się podnieść ceny u nas, to mają szansę wyglądać one następująco: subskrypcja indywidualna 29,99 zł, a subskrypcja rodzinna 69,99 zł.

Subskrypcja indywidualna Subskrypcja rodzinna Irlandia, Holandia, Włochy i Belgia Z 11,99 na 13,99 euro (+16,68%) Z 17,99 na 25,99 euro (44,47%) Szwajcaria Z 15,90 na 17,90 franków szwajcarskich (+12,58%) Z 23,90 na 33,90 franków szwajcarskich (+41,84%) Dania Ze 119 na 139 duńskich koron (+16,80%) Ze 177 na 259 duńskich koron (+46,44%) Szwecja Ze 119 na 149 szwedzkich koron (+25,21%) Ze 179 na 279 szwedzkich koron (+55,87%) Norwegia Ze 119 na 169 norweskich koron (+42%) Ze 179 na 269 norweskich koron (+50,28%) Czechy Ze 179 na 209 czeskich koron (+16,76%) Z 269 na 389 czeskich koron (+44,61%) Polska Z 25,99 zł na ? (możliwe 29,99 zł) Z 46,99 zł na ? (możliwe 69,99 zł)

Oczywiście wielu użytkowników z krajów, które zostały dotknięte podwyżkami, zaczęło otwarcie oświadczać w Internecie, że rezygnuje z opłacania abonamentu. Szczególnie dotkliwej zmiany doczekała się subskrypcja rodzinna, gdzie w niektórych państwach trzeba będzie niebawem zapłacić nawet o 55,87% więcej niż do tej pory. Jeżeli fala podwyżek dopłynie również do Polski, to można się jej spodziewać jeszcze w 2024 roku. Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, więc prawdopodobnie już wkrótce wszystkiego się dowiemy.

Źródło: Reddit r/youtubepremium u/thisTja