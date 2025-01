Darmowe aplikacje na Androida. YouTube na zablokowanym telefonie, lepszy dźwięk, ukrywanie aplikacji i inne

Jedni interesują się technologiami mobilnymi, używanie smartfonów sprawia im przyjemność i gdy tylko mają okazję, lubią je wymieniać na nowsze modele. Inni korzystają z nich, bo muszą i nie widzą w tym niczego ciekawego lub ewentualnie doceniają konkretne, pojedyncze funkcje. Natomiast pewne jest to, że kieszonkowych komputerków używamy niemal wszyscy na porządku dziennym. Jednym z największych atutów jest to, że bez najmniejszego problemu można rozszerzyć ich funkcjonalność za pomocą aplikacji, których różnorodność jest ogromna. W tym zestawieniu chciałem zaproponować Wam kilka darmowych programów, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach. Być może część z nich zostanie z Wami na dłużej.

Autor: Tomasz Duda

Tym razem wybrałem 7 aplikacji, wśród których jest jedna, która pozwala słuchać muzyki, czy podcastów z YouTube nawet po zablokowaniu wyświetlacza, bez konieczności płacenia subskrypcji. Kolejne narzędzie daje bardzo szeroki dostęp do różnorodnych ustawień systemu Android, w tym opcji ukrytych. Kolejna aplikacja pozwala ukryć wybrane programy na telefonie, w przypadku, gdy dane urządzenie nie ma takiej opcji w standardzie. Jest też narzędzie poprawiające jakość dźwięku i dodające przydatne funkcje audio, a także takie, które daje dostęp do zdjęć, filmów, muzyki lub pulpitu telefonu na komputerze, za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Znajdzie się też apka pomagająca w nawigacji, zwłaszcza dla osób chodzących po lasach lib innym trudniejszym terenie oraz program do automatycznej aktualizacji aplikacji pobranych np. z GitHub. Zapraszam do poradnika.

Aplikacji na Androida jest mnóstwo, ale wśród nich warto wyróżnić te, które są jednocześnie dobre i darmowe. W tym zestawieniu umieściłem 7 takich propozycji, a każda z nich przeznaczona jest do zupełnie innego celu. Sprawdź, czy znajdziesz tutaj aplikację, która zostanie z Tobą na dłużej.

SystemUI Tuner

Zaczynamy od aplikacji niezwykle przydatnej dla osób, które lubią dostosowywać drobne szczegóły działania i wyglądu systemu Android do swoich potrzeb i preferencji. Zapewne część z Was dobrze zna aplikację SystemUI Tuner, ale tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli, polecam przynajmniej sprawdzić jej możliwości, bo są one bardzo duże i może się okazać, że niektóre opcje polepszą wygodę obsługi telefonu. Znaleźć można tutaj choćby możliwość ustawienia niestandardowego limitu czasu wygaszania i blokowania wyświetlacza, a także niestandardowego momentu, od którego ma włączać się tryb oszczędzania baterii w smartfonie (po prostu ręcznie wpisujemy procent).

Bez problemu ustawimy nietypową wielkość tekstu w interfejsie, zablokujemy wyświetlanie niektórych ikon na górnym pasku systemowym, usuniemy ostrzeżenie o zbyt małej ilości wolnego miejsca w pamięci, zmienimy szerokość obszaru do wykonywania np. gestu cofania z boku ekranu (przydatne w połączeniu z niektórymi grubszymi etui ochronnymi), dezaktywujemy ostrzeżenie o zbyt wysokiej głośności, a nawet ustawimy różne dźwięki podczas obsługi systemu. Ciekawa jest opcja dostosowania trybu samolotowego, pozwalająca wyłączyć tylko niektóre formy komunikacji bezprzewodowej, a pozostawić inne. Można skonfigurować powiadomienia systemowe, zmienić skróty ekranu blokady oraz wiele innych. Dostęp do roota na smartfonie nie jest konieczny, ale w takim przypadku wymagana jest konfiguracja przez ADB. Na szczęście narzędzie wyświetla bardzo pomocną instrukcję krok po kroku, więc przy odrobinie cierpliwości sporo osób sobie z tym poradzi.

Black Screen: video screen off

Reklamy na YouTube denerwują mnóstwo osób. Rzecz jasna twórcy treści powinni zarabiać, bo często jest to ich główna działalność zarobkowa, ale sposobów na wspieranie twórców jest wiele. Natomiast nie każdy chce lub może sobie pozwolić na dokładanie do swojego budżetu kolejnej subskrypcji z regularnie pobieranymi płatnościami. W oddzielnym poradniku pokazywałem jak oglądać YouTube Premium za darmo, korzystając z aplikacji ReVanced. Jednak teraz chcę zaproponować coś innego, a mianowicie bardzo szybki i prosty sposób, na możliwość odtwarzania muzyki (teledysków), podcastów lub innych filmów z YouTube na zablokowanym telefonie, bez żadnych dodatkowych płatności. Wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację Black Screen: video screen off. Działa ona w ten sposób, że blokuje wyświetlacz za pomocą oprogramowania, bez konieczności naciskania przycisku zasilania i blokady w obudowie telefonu. Po prostu naciskasz przycisk z kłódką (umieszczony w dowolnym miejscu na wyświetlaczu) i to wszystko. Wyświetli się coś w stylu wygaszacza ekranu, z zegarem, datą i poziomem naładowania akumulatora, czyli taki prosty “Always On Display”. YouTube nie wie, że telefon jest zablokowany, więc dźwięk wciąż słychać. Odblokowywanie jest równie łatwe.

Hail

Aplikację Hail można pobrać z alternatywnego sklepu z oprogramowaniem, o nazwie F-Droid, znanego sporej grupie użytkowników Androida. Opcjonalnie znaleźć można go też bezpośrednio w serwisie GitHub. Apka pozwala wykonać kilka przydatnych czynności na programach zainstalowanych w Androidzie. Przykładowo jest opcja ich zamrożenia, aby nie zużywały zasobów systemowych (np. pamięci RAM i procesora), co pośrednio przyczynia się do oszczędzania energii. Można też je wyłączyć albo ukryć tak, aby ikony aplikacji nie były widoczne w systemie. Może to mieć znaczenie dla osób, które okazjonalnie współdzielą telefon z innymi osobami. Jest to całkowicie darmowe oprogramowanie o otwartym źródle, pozbawione reklam.

RootlessJamesDSP

RootlessJamesDSP to propozycja dla miłośników dobrego brzmienia, którzy nie mogą się obyć bez słuchania muzyki ze swojego smartfonu. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest wymagane posiadanie zrootowanego telefonu, ale pewna konfiguracja i tak jest konieczna, włącznie z aktywacją narzędzia Shizuku dostępnego bezpośrednio w sklepie Google Play (opcjonalnie użyć można ADB). RootlessJamesDSP to dość rozbudowany procesor dźwięku działający w całym systemie, choć bywają też wyjątki. Przykładowo do obsługi Spotify wymagana jest zmodyfikowana wersja aplikacji Spotify ReVanced, a niektóre aplikacje streamingowe są całkowicie nieobsługiwane (choćby SoundCloud).

Liczba dostępnych funkcji oraz ustawień w tym narzędziu jest bardzo duża i w tak krótkim zestawieniu nie będę opisywał ich wszystkich, jednak trzeba podkreślić, że część z nich może być zupełnie obca osobom, które nie siedzą głęboko w temacie audio. Znajdziemy tutaj np. Viper-DDC (z modu Viper4Android), skrypty, modelowanie analogowe, rozpiętość dźwięku, przeróżne efekty dźwięku przestrzennego, bufory, kodowanie dźwięku, korektory, interpolację, dynamiczne wzmocnienie basu, edycję fali, próg limitera i znacznie więcej. Jeśli więc zależy Wam na precyzyjnym dopasowaniu, a nawet poprawie brzmienia, to RootlessJamesDSP jest pozycją wartą rozważenia. Tym bardziej, że jest darmowy.

PlainApp: File & Web Access

Sposobów na przesyłanie plików między telefonem a komputerem jest wiele. Jakiś czas temu opisywałem choćby bardzo dobre i darmowe narzędzie o nazwie LocalSend. Jednak aplikacja PlainApp: File & Web Access jest stworzona z trochę innym zamysłem. W tym przypadku głównym celem twórcy jest uzyskanie bardzo łatwego, bezpośredniego dostępu do różnych danych zapisanych w smartfonie, zdalnie za pomocą komputera. Apkę instalujemy tylko na telefonie, natomiast w niej pojawia się adres, który należy wpisać w przeglądarce internetowej na PC, a następnie na telefonie udzielić komputerowi pozwolenia na dostęp. Wszystko dzieje się w ramach jednej, lokalnej sieci, np. bezprzewodowo przez domowe Wi-Fi, czyli nic nie przechodzi przez Internet. W ten sposób na komputerze można przeglądać zdjęcia, filmy, pliki, muzykę i kontakty, które zapisane są na telefonie, bez konieczności ich kopiowania. Wyświetlić da się również informacje o urządzeniu, wygenerować kod QR, a nawet zadzwonić do kogoś. Rzecz jasna opcja pobierania plików też jest dostępna. Jasne, że są programy na PC, które umożliwiają to i o wiele, wiele więcej, ale tutaj dostajemy minimalistyczne, szybkie i łatwe w użyciu narzędzie, które nie zajmuje w ogóle pamięci na komputerze, a w telefonie tylko odrobinę.





Positional

Positional to darmowa aplikacja na telefon, pomagająca w ustaleniu swojego położenia oraz nawigacji, ale nie będąca programem do typowej nawigacji samochodowej czy rowerowej. Można ją raczej określić jako mały zestaw narzędzi, który ma pomóc w odnalezieniu się i dotarciu do celu. Oferuje między innymi nawigację na azymut wraz z dystansem, co w praktyce oznacza, że można ustawić punkt, z którego wyruszamy, a następnie będąc głęboko w lesie lub innym trudnym terenie można bardzo szybko zorientować się, w jakim kierunku wrócić, nawet jeśli nie ma w pobliżu żadnych dróg i ścieżek. Prezentuje aktualną długość i szerokość geograficzną, wysokość, prędkość, kompas, mapę (w tym satelitarną), natężenie ruchu, adresy, czas, a także poziomicę w razie, gdyby była przydatna. Można też rejestrować szlak na mapie.

Obtainium

Android to daje dość dużą swobodę w instalowaniu aplikacji z innych źródeł, niż tylko oficjalny sklep Google Play. Jednak po zainstalowaniu takich programów często należy pamiętać o późniejszym aktualizowaniu ich ręcznie, co najczęściej wiąże się z odinstalowaniem starej wersji i zainstalowaniem nowej. Tymczasem jest wygodny sposób, aby te aplikacje aktualizować o wiele szybciej i przyjemniej. Do tego służy właśnie Obtainium. Po prostu dodajemy w niej aplikacje, które mamy już obecne na smartfonie, a następnie podajemy oryginalne źródło, z którego pochodzi dana apka. Obtainium obsługuje takie serwisy jak: GitHub, GitLab, Codeberg, F-Droid, Third Party F-Droid Repos, IzzyOnDroid, SourceForge, SourceHut. Innymi słowy, jeśli pobierzemy program z popularnego GitHub’a, to w podajemy link do strony twórcy tego oprogramowania, a Obtainium samo zainstaluje aktualizację. Jednocześnie mamy w tym narzędziu dostęp do wielu przydatnych opcji, np. aktualizacji tylko przez Wi-Fi, sprawdzania ich przy uruchomieniu, pobierania równoległego, grupowania według kategorii, częstotliwości sprawdzania aktualizacji itd. Dla osób często instalujących zewnętrzne aplikacje jest to pozycja warta polecenia.