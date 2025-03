Steam Autumn Sale 2024 - ruszyła sezonowa wyprzedaż. Rozpiska najciekawszych promocji

Znajdujemy się już na ostatniej prostej 2024 roku. Większość największych premier za nami, choć pewne potencjalne perełki nadal na nas czekają - acz to już raczej w grudniu. Tak samo, jak i bodaj najbardziej tłoczny okres wszelkiego rodzaju obniżek. Jak wiadomo, różnie z nimi bywa, bo nie każda wyprzedaż oznacza w pełni optymalne oferty. Mimo to warto od czasu do czasu rzucić okiem. A przed nami kolejne większe tego typu wydarzenie na Steamie.

Ruszyła Steam Autumn Sale 2024 i potrwa aż do 4 grudnia do 19:00 czasu polskiego. A oto garść co bardziej opłacalnych ofert.

Minął jakiś miesiąc od oferty halloweenowej, która zaoferowała kilka niezłych okazji do nadrobienia. Teraz czas na rozpędzanie się przed zimą. Na pewno warto rozważyć jeden z kilku bardzo przecenionych tytułów - takich jak Kingdom Come Deliverance. Zwłaszcza, że ta świetna gra od naszych czeskich sąsiadów w lutym pojawi się z kontynuacją. To też świetny moment na zapoznanie się z Darkest Dungeon, czy finalną edycją pierwszej części najnowszego cyklu Tomb Raider. I nie zapominajmy o fenomenalnym Psychonauts 2, również za bezcen.

Z nowszych pozycji, spora obniżka została przyszykowana na Hogwarts Legacy, jeden z największych sukcesów na rynku 2023 roku. Albo tegoroczna Dragon's Dogma 2, pozycja nader kontrowersyjna, ale mająca pewne grono fanów. Za ponad połowę mniej wykosztujemy się na Alien's Dark Descent, bardzo dobrze ocenianą grę taktyczną w uniwersum Obcego, podobnie jak za Assassin's Creed Mirage. Jeżeli ktoś zaś bardzo nie może się doczekać pierwszego Red Dead Redemption, a nie chce płacić pełnej ceny, może się zastanowić nad obecną.

