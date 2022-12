Star Wars Jedi: Survivor - poznaliśmy konkretną datę premiery gry oraz wymagania sprzętowe wersji PC

Electronic Arts ponad pół roku temu zapowiedział grę Star Wars Jedi: Survivor (Ocalały w polskiej wersji językowej), przy czym od czasu zapowiedzi nie otrzymaliśmy nawet sekundy materiału z właściwej rozgrywki. Dopiero teraz wydawca potwierdził pokaz podczas zbliżającej się gali The Game Awards. W trakcie nocnego wydarzenia otrzymamy pełnoprawny gameplay, który ukaże to, jak obecnie prezentuje się gra obecnej generacji. Star Wars Jedi: Survivor zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Na chwilę przed rozpoczęciem gali The Game Awards, Electronic Arts nieco się pośpieszyło i opublikowało garść informacji na karcie Steam. Dzięki temu poznaliśmy przede wszystkim datę premiery - 16 marca 2023 roku. Oprócz tego poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC, zarówno w kontekście minimalnej jak i zalecanej konfiguracji. Te, przynajmniej w odniesieniu do karty graficznej, będą dość wysokie, ponieważ nawet w minimalnych wymaganiach widnieją układy GPU wyposażone w 8 GB pamięci VRAM: NVIDIA GeForce GTX 1070 oraz AMD Radeon RX 580. Gra niewiele wymaga jednak od procesora; wystarczą układy Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 5 1400. Gracze muszą się jednak liczyć z koniecznością zaoszczędzenia aż 130 GB miejsca na dysku - rekomendowane jest wykorzystanie SSD.

W przypadku zalecanych ustawień, mocno do góry rosną wymagania zarówno od strony procesora jak i karty graficznej. W tym pierwszym wypadku zalecane jest posiadanie układów Intel Core i5-11600K lub AMD Ryzen 5 5600X. W przypadku kart graficznych mowa o takich modelach jak NVIDIA GeForce RTX 2070 oraz AMD Radeon RX 6700 XT. Niestety Steam nie podał informacji, do jakiej rozdzielczości oraz ustawień graficznych odnoszą się owe wymagania.

