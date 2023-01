Star Wars Jedi: Survivor już wkrótce będzie oferowany jako bonus przy zakupie procesorów AMD Ryzen 7000

AMD podczas swojej konferencji w ramach targów CES 2023 wyraźnie podkreśliło, że nadchodząca wielkimi krokami produkcja Star Wars Jedi: Survivor, przygotowywana jest z optymalizacjami pod podzespoły AMD - procesory Ryzen oraz karty graficzne Radeon. Już jakiś czas temu potwierdzono, że nowa część przygód Cala Kestisa doczeka się wsparcia dla techniki upscalingu obrazu AMD FSR 2.1. W wyniku ogłoszenia partnerstwa, najnowsza gra studia Respawn Entertainment ma być również oferowana jako gratis przy zakupie procesorów Ryzen 7000.

AMD będzie rozdawać grę Star Wars Jedi: Survivor do procesorów Ryzen 7000, co zostało podkreślone podczas konferencji firmy w ramach CES 2023.

Nie da się nie zauważyć, że desktopowe procesory AMD Ryzen 7000 nie są jakieś szczególnie popularne. Wysoka wycena w połączeniu z wysokim progiem wejścia w platformę AM5 powodują, że procesory Zen 4 sprzedają się dużo gorzej od chociażby układów Ryzen 5000, na czele z bardzo popularnym Ryzen 7 5800X3D. Być może nadchodząca akcja promocyjna zachęci kolejne osoby, zwłaszcza że ma ona dotyczyć nie tylko już dostępnych w sprzedaży modeli Ryzen 7000X, ale również nadchodzących wariantów Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache, które oficjalnie ujawniono na wczorajszej konferencji firmy.

Do procesorów AMD Ryzen 7000 wkrótce będzie dodawany bowiem Star Wars Jedi: Survivor. Jego premiera odbędzie się 17 marca tego roku, a sama akcja promocyjna powinna ruszyć najwcześniej w okolicach sklepowej premiery procesorów Zen 4 z 3D V-Cache. Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu akcji, możemy liczyć że do promocji włączą się również duże, polskie sklepy komputerowe. Gra przygotowywana jest wyłącznie pod obecną generację konsol oraz PC i liczymy, że przyniesie zauważalnie wyższą jakość w porównaniu do poprzedniej gry.

Źródło: WCCFTech