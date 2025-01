Spodobała ci się gra? Daj twórcom napiwek! Były prezes Blizzard Entertainment uważa to za świetny pomysł

Naprawdę spora część z debiutujących dziś gier wideo wydaje się stworzona tylko z chęci jak największego zysku. Producenci zatracają zdrowy rozsądek i kierując się wyłącznie kwestią pieniędzy, posuwają się do coraz gorszych działań. Nadal istnieją jednak tytuły, które potrafią zapewnić satysfakcjonującą rozgrywkę, a przy tym płaci się tylko raz za całą grę. Mike Ybarra twierdzi, że gracze powinni mieć możliwość, aby zapłacić takim twórcom trochę więcej.

Sytuacja w branży gier wideo jest obecnie dość... specyficzna. Twórcy prześcigają się w nowych metodach, które mają wyciągnąć z gracza jak najwięcej pieniędzy — i to tuż po tym, jak zapłacił niemałą kwotę za pełną wersję gry. Na dodatek omawiane produkcje nie należą do takich, do których warto wracać (a często nawet zaczynać), ponieważ mierna jakość wręcz wylewa się z ekranu. Inną kwestią są coraz droższe gry, których ceny sięgają obecnie nawet ponad 600 zł za bogatsze edycje. Rzecz jasna istnieją produkcje, w których po ukończeniu rozgrywki mamy poczucie, że zagraliśmy w wartościowy tytuł. Właśnie w takim kontekście były prezes Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, powiedział: "na sam koniec gry często myślę sobie: 'szkoda, że nie mogę dać tym ludziom jeszcze 10 lub 20 dolarów, ponieważ to było warte więcej niż początkowo wydane 70 dolarów, a twórcy nie chcieli mnie oskubać z pieniędzy przy każdej możliwej okazji'".

I've thought about this idea for a while, as a player, since I've been diving into single player games lately.



When I beat a game, there are some that just leave me in awe of how amazing the experience was. At the end of the game, I've often thought "I wish I could give these…