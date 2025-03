Split Fiction - Hazelight Studios triumfuje. Znakomite oceny od graczy i krytyków, ponad milion egzemplarzy sprzedanych w 2 dni

Blisko siedem lat minęło, odkąd Hazelight wespół z Electronic Arts wypuścili na rynek A Way Out. Kooperacyjne action adventure, w którym dwójka więźniów stara się zbiec, odniosła spory sukces. W roku 2021 zaś dostaliśmy od nich It Takes Two, gdzie planujące się rozstać małżeństwo zostaje zmienione w lalki i chcąc nie chcąc musi współpracować, by wrócić do normalności. Sukces był jeszcze większy, ale być może przebije ich tegoroczne Split Fiction.

Split Fiction zbiera świetne recenzje i opinie, a przy tym znakomicie się sprzedaje: przekroczono milion egzemplarzy w 48 godzin.

Wiele wskazuje na to, że co najmniej absolutną czołówkę gier rywalizujących o miano tytułu roku w jakimś stopniu zdążyliśmy już poznać. Najpierw uderzyło studio Warhorse z drugą odsłoną Kingdom Come Deliverance, teraz zaś czas na Split Fiction. Ci pierwsi sprzedali pierwszy milion kopii w przeciągu jakichś 24 godzin, nowa gra Hazelight zaś potrzebowała do tego dwa razy dłuższego czasu, niemniej biorąc pod uwagę ich skalę jest to i tak fenomenalny wynik. A przecież nie mówimy jedynie o sukcesie komercyjnym.

Opowieść o dwóch pisarkach (jednej od fantasy, drugiej SF), które zostały uwięzione w światach powstałych z ich dzieł, spodobała się zdecydowanej większości odbiorców. Kooperacyjne action adventure zrobiło wrażenie przede wszystkim dzięki dynamicznej i kreatywnej rozgrywce, interesującej narracji, a także świetnie napisanym postaciom. Na tę chwilę na Steamie aż 98% osób oceniło Split Fiction pozytywnie - i bynajmniej nie mówimy o jakiejś garstce. Jak można zobaczyć na SteamDB, w jednym momencie potrafiło grać nawet ponad 259 tysięcy ludzi, a liczba ta utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie.

Źródło: Steam, SteamDB, Twitter/X (Hazelight Studios)