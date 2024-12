Sparkle Intel ARC A770 Titan OC Edition - zaprezentowano nowy model karty graficznej z 16 GB VRAM

Sparkle to mniej znana tajwańska firma produkująca elektronikę. Kilka miesięcy temu przedsiębiorstwo postanowiło wrócić na rynek kart graficznych. W ofercie Sparkle pojawiły się układy Intela. Teraz zaprezentowano nowy model ARC A770 Titan OC Edition z 16 GB VRAM. Co ciekawe, sam Intel zakończył już produkcję wariantu z tak dużą ilością pamięci, więc może to być okazja dla tajwańskiego przedsiębiorstwa do wypełnienia niszy rynkowej.

Zaprezentowano kartę graficzną Sparkle Intel ARC A770 Titan OC Edition, która, oprócz wyższego taktowania, charakteryzuje się także 16 GB pamięci GDDR6. Jest to najszybszy układ w ofercie tajwańskiej firmy.

Już wcześniej do oferty firmy trafiły karty ARC A750 i A380. Sparkle Intel ARC A770 Titan OC Edition to zatem bardzo dobre uzupełnienie dotychczasowego portfolio. Najnowsza karta bazuje oczywiście na chipie ACM-G10 i, jak sama nazwa wskazuje, jest fabrycznie podkręcona. Standardowy ARC A770 działa z bazową częstotliwością 2100 MHz. W przypadku karty Sparkle mowa jest o 2300 MHz. Co prawda, producent na swojej stronie internetowej podaje, że to wartość boost, ale jest to prawdopodobnie błąd, ponieważ zwykły ARC A770 osiąga w tym trybie nawet 2400 MHz. Cechą charakterystyczną nowego układu jest także 16 GB VRAM, które nie stało się jeszcze niestety póki co standardem na rynku.

Karta jest chłodzona przez trzy wentylatory, co powinno zapewnić dobre temperatury pracy w różnych warunkach. Ciekawostką jest podświetlenie RGB, które zmienia kolor w miarę nagrzewania się układu. Można zatem orientacyjnie sprawdzić temperaturę GPU bez żadnych zewnętrznych programów. Omawiany model cechuje się pół-pasywnym trybem pracy. W przypadku braku obciążenia wentylatory są wyłączane. Karta jest zasilana za pomocą dwóch wtyków 8-pin lub 6+2-pin. Zalecana przez producenta moc zasilacza to 650 W. W opakowaniu znajduje się także wspornik, który ma za zadanie zapewnić stabilność całej konstrukcji. Nie podano na razie ceny karty graficznej. Nie wiadomo też, na jakie dokładnie rynki trafi.

