SPARKLE powraca z kartami graficznymi Intel ARC. Jakie modele kart zaoferuje nam producent?

SPARKLE to tajwańska firma założona w Tajpej w 1992 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji akceleratorów graficznych i części do nich w tym radiatorów oraz wentylatorów. Jest to też jeden z nielicznych producentów, który w dalszym ciągu wykorzystuje interfejs PCI. Choć firma na parę ładnych lat skupiła się wyłącznie na specjalistycznych systemach wbudowanych, to powraca na rynek kart graficznych z trzema GPU stworzonymi w oparciu o chipy Intel ARC.

SPARKLE powraca na rynek z nowymi kartami graficznymi Intel Alchemist. Producent przedstawił trzy konstrukcje, dwie z nich zostały zbudowane na podstawie układu Intel ARC A750, jedna wykorzystuje chip Intel ARC A380.

Intel potwierdził, że SPARKLE został jego oficjalnym partnerem i wprowadza na rynek swoje pierwsze karty bazujące na serii Alchemist. Pierwszą propozycją od tajwańskiego producenta został SPARKLE Intel ARC A750 TITAN OC Edition, który jest konstrukcją 2.5 slotową i posiadającą trzy wentylatory AXL. Taktowanie Boost zostało ustawione w tym modelu na poziomie 2300 MHz. Drugą kartą graficzną jest SPARKLE Intel ARC A750 ORC OC Edition, który zapewnia nam zegar Boost do 2200 MHz i 8 GB pamięci GDDR6. Jest to karta mniejsza od poprzednika, która zajmuje nieco ponad 2 sloty i ma zainstalowane jedynie 2 wentylatory AXL. Warto zauważyć, że obie karty obsługują funkcję ThermalSync, która za pomocą wybudowanych czujników wewnątrz karty graficznej informuje nas o temperaturze GPU poprzez podświetlenie LED RGB.

SPARKLE Intel Arc A750 TITAN OC Edition SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SPARKLE Intel Arc A380 ELF Architektura Alchemist Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Litografia 6 nm 6 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 406 mm² 406 mm² 157 mm² Tranzystory 22 mld 22 mld 7 mld Jednostki SP 3584 3584 1024 Jednostki TMU 224 224 64 Jednostki ROP 112 112 32 Jednostki RT 28 28 8 Jednostki Xe Matrix (XMX) 448 448 128 Taktowanie bazowe Brak informacji Brak informacji Brak informacji Taktowanie boost 2300 MHz 2200 MHz 2000 MHz Taktowanie pamięci Brak informacji Brak informacji Brak informacji Ilość pamięci 8 GB 8 GB 6 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 96-bit Przepustowość Brak informacji Brak informacji Brak informacji Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x8 Współczynnik TGP Brak informacji Brak informacji Brak informacji Cena Brak informacji Brak informacji Brak informacji

Trzeci produkt wypuszczony przez nowego partnera Intela to SPARKLE Intel ARC A380 ELF. Jest to konstrukcja 2 slotowa wykorzystująca tylko jeden wentylator. Niestety producent nie podaje nam bardziej szczegółowych parametrów swoich produktów, takich jak choćby TGP. Jednakże na stronie producenta pojawia się informacja o sugerowanych zasilaczach. Także dla najmocniejszej karty graficznej TITAN oraz słabszego wariantu ORC jest to PSU o mocy minimum 650 W. Dla najsłabszego akceleratora grafiki jest to już zasilacz o minimalnej mocy 450 W. Na chwilę obecną nie wiemy, czy karty spod szyldu SPARKLE pojawią się na rynku europejskim. Jak dotąd nie pojawiły się jeszcze przesłanki mówiące o cenach nowych kart graficznych.

