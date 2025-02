Sony zapowiada pokaz State of Play, na którym zobaczymy ponad 15 gier, w tym Stellar Blade i Rise of the Ronin

Od dłuższego czasu w sieci krążyły informacje, jakoby Sony przygotowywało się do swojego pierwszego pokazu w 2024 roku. Niedawno otrzymaliśmy Xbox Developer_Direct, na którym zobaczyliśmy m.in. Avowed oraz Indianę Jones. Nic dziwnego, że gracze oczekiwali konkretnych ruchów ze strony Sony. Producent konsol PlayStation w końcu potwierdził wydarzenie z cyklu State of Play, choć będzie ono większe niż inne tego typu pokazy.

Sony opublikowało wiadomość, w której potwierdzono nadchodzący pokaz State of Play. Odbędzie się on w najbliższą środę, tj. 31 stycznia, o godzinie 23 czasu lokalnego. Potrwa około 40 minut i skupi się na prezentacji ponad 15 gier. W przypadku gier sygnowanych logiem PlayStation Studios, potwierdzono rozszerzone pokazy Stellar Blade oraz Rise of the Ronin. Oprócz tego pojawią się gry od innych studiów, a same zapowiedzi mają dotyczyć produkcji, które zadebiutują na PlayStation 5 oraz PlayStation VR2 w 2024 roku oraz w późniejszym czasie.

Get ready for a new State of Play! https://t.co/KDyuY2Uvfq



Tune in on YouTube, Twitch, or TikTok this Wednesday at 2pm PT / 10pm GMT for 40 minutes covering 15+ games, including extended looks at Stellar Blade and Rise of the Ronin, plus more from talented game developers from… pic.twitter.com/MQg76iv8Tt