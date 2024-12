Sony Xperia 1 VI i Xperia 5 VI mają zaoferować cyfrową sygnaturę świadczącą o autentyczności wykonanych zdjęć i nagranych filmów

W dzisiejszych czasach często możemy natknąć się na grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że owe grafiki często potrafią być mocno mylące. W końcu w sieci nietrudno znaleźć wiele pozornie prawdziwych zdjęć, które okazują się zwykłą podróbką mającą na celu robienie sensacji i wprowadzanie ludzi w błąd. Nie dziwi nas zatem fakt, że niektórzy pracują nad wprowadzeniem tzw. cyfrowej sygnatury.

Sony Xperia 1 VI oraz Xperia 5 VI mają zaoferować użytkownikom możliwość robienia zdjęć i rejestrowania filmów z unikalnym podpisem cyfrowym, który ma świadczyć o ich autentyczności. Rozwój sztucznej inteligencji ciągle postępuje, dlatego wydaje się, że to krok we właściwym kierunku.

Jak się okazuje, funkcja ma trafić także na pokład smartfonów. Wedle najnowszych doniesień przyszłoroczne urządzenia Sony Xperia 1 VI oraz Xperia 5 VI mają zaoferować użytkownikom możliwość robienia zdjęć i rejestrowania filmów z unikalnym podpisem cyfrowym, który ma świadczyć o ich autentyczności. Nie wiemy do końca, w jaki sposób będzie działać to rozwiązanie, aczkolwiek można podejrzewać, że dopiero po sprawdzeniu metadanych obrazów i filmów będzie jasne, czy treść została naruszona i przetworzona przez np. sztuczną inteligencję.

Warto zwrócić uwagę, że podobną funkcję wprowadzono niedawno w lustrzankach cyfrowych od Sony (ma być niebawem wprowadzona w ramach aktualizacji oprogramowania). Nie dziwi zatem fakt, że japoński producent chce wprowadzić tę funkcję do swoich przyszłorocznych flagowców. Rozwój sztucznej inteligencji ciągle postępuje, dlatego wydaje się, że to krok we właściwym kierunku. Można oczekiwać, że niebawem śladami Sony podążą również inni giganci tej branży. Na więcej informacji w tej sprawie musimy jednak jeszcze poczekać.

Źródło: GSMarena