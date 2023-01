SKyShowtime oficjalnie zadebiutuje w połowie lutego w Polsce. Potwierdzono również cenę oraz dostępność aplikacji

Od zeszłej jesieni wiedzieliśmy już, że serwis SkyShowtime będzie miał swoją premierę w Polsce i innych europejskich krajach w pierwszym kwartale 2023 roku. Został to bowiem potwierdzone przez samych przedstawicieli firmy odpowiedzialnej za usługę. Z kolei od kilku tygodni w sieci pojawiały się doniesienia, że SkyShowtime ruszy dokładnie w tegoroczne Walentynki. Firma w końcu oficjalnie potwierdziła tę informację. Jednocześnie ogłoszono cenę, dostępność aplikacji oraz zawartość serwisu VOD.

SkyShowtime oficjalnie zadebiutuje w Polsce 14 lutego, a więc za blisko 2 tygodnie. Firma potwierdziła również miesięczny abonament w wysokości 24,99 złotych. Nie będzie on zatem przesadnie wysoki, ale jednocześnie nie możemy liczyć na zaoferowanie jakości 4K z HDR (Dolby Vision) i dźwiękiem z systemem Dolby Atmos - to wszystko zostanie stopniowo wprowadzane w późniejszym czasie. Na początek produkcje filmowe i serialowe będą oferowane w jakości maksymalnie Full HD i Dolby Digital 5.1.

Aplikacja umożliwi stworzenie maksymalnie pięciu profili, w tym również specjalnego profilu dla dziecka (dzieci). SkyShowtime w momencie premiery będzie oferowany na systemach Smart TV: LG webOS, Google TV oraz Android TV. Wsparcie dla telewizorów Samsung z systemem Tizen zostanie udostępnione w późniejszym czasie, choć na razie nie ma tutaj żadnych konkretów. Aplikacja będzie również dostępna na urządzeniach Apple z systemem iOS oraz tvOS (przystawka Apple TV) oraz smartfonach i tabletach z systemem Android. Abonament umożliwi oglądanie na maksymalnie trzech urządzeniach, a na smartfonach / tabletach dodatkowo będzie możliwość pobierania treści i oglądania w trybie offline.

SkyShowtime, oferując tysiące godzin rozrywki dla całej rodziny, stanie się domem dla największych filmowych hitów wytwórni Universal Pictures oraz Paramount Pictures, wkrótce po ich premierze kinowej. Już od momentu startu serwisu widzowie będą mogli oglądać takie filmy, jak: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman oraz Top Gun: Maverick. Użytkownicy zyskają też dostęp do szerokiej oferty seriali. Będą to m.in: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone. Wśród filmów i seriali, które w najbliższych miesiącach trafią na platformę SkyShowtime, znajdą się takie produkcje jak: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone i The Great Game. To oczywiście tylko niewielka część produkcji, bowiem na SkyShowtime dostępnych będzie znacznie więcej filmów oraz seriali, w tym także produkcji dla dzieci. Przedsiębiorstwo nadal finalizuje pełną listę, która to będzie opublikowana bliżej premiery VOD w Polsce.

Źródło: SkyShowtime