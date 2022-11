SkyShowtime został zaprezentowany w Europie podczas uroczystej gali. Premiera w Polsce odbędzie się w lutym 2023

W tym roku w Polsce zadebiutowały dwie duże usługi VOD - HBO Max (które zresztą na początku 2024 roku przejdzie kolejną zmianę i połączy się z Discovery+) oraz Disney+. Z kolei we wrześniu poznaliśmy wstępne szczegóły dotyczące premiery SkyShowtime w Europie Północnej oraz Środkowo-Wschodniej. SkyShowtime może być bardzo ciekawą alternatywą, ponieważ znajdziemy tutaj treści m.in. od Uniervsal Pictures, Paramount Pictures czy SHOWTIME. Podczas uroczystej gali w Amsterdamie, która odbyła się minionej nocy, ujawniono więcej szczegółów o europejskiej premierze.

Platforma SkyShowtime zadebiutuje w Polsce za około trzy miesiące, a dokładniej mówiąc w lutym 2023 roku.

Podczas uroczystej gali w Amsterdamie zdradzono informacje o dokładnej dacie premiery usługi VOD SkyShowtime w takich krajach jak Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Kosowo, Czarnogóra, Serbia oraz Słowenia. W tych rejonach, platforma pojawi się za nieco ponad miesiąc - 14 grudnia 2022 roku. Kolejne europejskie kraje nie będą jednak musiały długo czekać. Oferta rozszerzy się na Polskę, Albanię, Czechy, Węgry, Macedonię Północną, Rumunię i Słowację w lutym 2023 roku. Z kolei jeszcze przed startem VOD w grudniu otrzymamy konkretne informacje na temat pełnej oferty SkyShowtime oraz cen na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.



Za udostępnienie zdjęcia do publikacji dziękujemy Konradowi Kozłowskiemu z portalu Antyweb

SkyShowtime zapewni dostęp do wielu premier filmowych, nowych seriali, produkcji dla dzieci i rodziny, a także szeroki wybór tytułów z biblioteki tytułów Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios oraz Peacock. W usłudze na premierę znajdą się takie hity kinowe jak: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Halo, Ambulance czy The Bad Guys. Oczywiście to tylko kilka wybranych pozycji - SkyShowtime będzie nowym domem dla kinowych produkcji, za których dystrybucję odpowiadają wytwórnie Universal oraz Paramount.

Prezes platformy SkyShowtime, Monty Sarhan, podsumował całe wydarzenie następującymi słowami: SkyShowtime został stworzony dla Europy i cieszymy się mogąc powiedzieć klientom w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że już wkrótce będą mogli korzystać z usług naszego serwisu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia im dostępu do najnowszych seriali i filmów z naszych kultowych, światowej sławy wytwórni, jak również do wysokiej jakości lokalnej rozrywki. Po udanym starcie w Europie Północnej i Portugalii, rozszerzenie działalności na te ważne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie jest dla nas ważnym kamieniem milowym. Nam nie pozostaje nic innego jak wyczekiwać informacji o pełnej ofercie filmowej, serialowej i dokumentalnej na SkyShowtime oraz o cenach. Jednak już teraz nowa platforma może stać się ciekawą konkurencją dla Netfliksa, HBO Max czy Disney+.

Źródło: SkyShowtime