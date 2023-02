SkyShowtime debiutuje w Polsce - na premierę przygotowano ofertę z tańszą o 50% subskrypcją

Pod koniec stycznia potwierdzono finalną datę premiery oraz cenę za miesięczną subskrypcję usługi VOD SkyShowtime. To kolejna duża premiera - po HBO Max oraz Disney+, choć nie da się nie zauważyć że pod względem marketingu nowa platforma prezentuje się znacznie mniej okazale niż wymienione przed momentem usługi. Nie zmienia to faktu, że oferta SkyShowtime dla wielu osób będzie zachęcająca by skorzystać z subskrypcji, a akcja promocyjna która dzisiaj ruszyła może dodatkowo w tym pomóc.

SkyShowtime zadebiutowało w Polsce. Nowa platforma oferowana jest w cenie 24,99 zł miesięcznie, aczkolwiek przy rejestracji bezpośrednio przez stronę usługi, możemy otrzymać 50% rabat... i to na zawsze.

Jeśli zarejestrujemy konto bezpośrednio na stronie SkyShowtime, będziemy mogli wybrać opcję miesięcznej subskrypcji w cenie zaledwie 12,49 złotych. Platforma tym samym chce wzbudzić spore zainteresowanie wśród potencjalnych użytkowników. Należy jednak pamiętać, że przy tworzeniu konta np. poprzez aplikację na telewizorze, Apple TV czy smartfonie, takiej opcji już nie będzie. Wówczas otrzymamy informację o regularnej cenie, wynoszącej 24,99 złotych. Akcja promocyjna dostępna jest dla osób, które zarejestrują swoje konto na stronie SkyShowtime w terminie od 14 lutego do 28 marca. Sam wybór tańszej subskrypcji należy wybrać do 11 kwietnia tego roku. Niższą cenę za dostęp do SkyShowtime będziemy płacić tak długo, jak utrzymamy aktywną subskrypcję - z podobnej opcji skorzystał chociażby HBO Max.

SkyShowtime na chwilę obecną nie oferuje jakości 4K z HDR / Dolby Vision oraz dźwiękiem w systemie Dolby Atmos. Firma jest pracuje nad jak najszybszym wdrożeniem najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Ponadto VOD ma obecnie spore ograniczenia co do samej dostępności. Platforma nie jest bowiem oferowana na telewizorach Samsung z systemem Smart TV Tizen. W tym wypadku dostępność również jest planowana w bliżej nieokreślonej przyszłości. Obecnie SkyShowtime znajdziemy w telewizorach z systemami Android TV (wersja 6.0 lub wyższa) oraz LG webOS (wersja 3.5 i wyższa). Obsługiwana jest również przystawka Apple TV (od 4. generacji w górę). Jeśli chodzi o przeglądarki internetowe to VOD dostępne jest za pośrednictwem Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oraz Safari (dla komputerów Mac) - tym samym ze SkyShowtime skorzystamy na komputerach z systemami Windows, macOS oraz Chrome OS (Chromebook). W przypadku smartfonów, dostępna jest aplikacja dla systemów Android (wersja 7.0 i wyżej) oraz iOS (wersja 13 lub wyżej). Platforma obsługiwana jest również poprzez urządzenie Google Chromcast 1. generacji i nowsze.

