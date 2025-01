SK hynix rozpoczął masową produkcję 12-warstwowej pamięci HBM3E o rekordowej pojemności na rynku

Rynek sprzętu dedykowanego sztucznej inteligencji jest obecnie jednym z najbardziej zyskownych w całej branży nowych technologii. Kierowane są na niego pokaźne środki, co owocuje dynamicznym rozwojem. Szybki postęp dokonuje się także w przypadku pamięci wykorzystywanej w akceleratorach AI. Jednym z największych jej producentów jest firma SK hynix. Właśnie rozpoczęła ona masową produkcję pamięci HBM3E o najwyższej pojemności na rynku.

Niebawem do partnerów firmy SK hynix trafią 12-warstwowe pamięci HBM3E o rekordowej pojemności 36 GB. Moduły znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim w akceleratorach dedykowanych sztucznej inteligencji.

Nowa pamięć HBM3E od firmy SK hynix to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Mamy tutaj bowiem do czynienia z 12-warstwowymi modułami o pojemności 36 GB. Zaledwie pół roku temu na rynek trafiła 8-warstwowa pamięć koreańskiej firmy, co pokazuje, jak szybki jest postęp w tej branży. Jak przekonuje SK hynix, nowe moduły HBM3E oferują topowe parametry we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania sztucznej inteligencji, czyli szybkości, pojemności i stabilności. Cechują się przepustowością 9,6 Gb/s, co jest najlepszym wynikiem w branży. Pojedynczy akcelerator wykorzystujący cztery moduły tej pamięci jest w stanie odczytać 35 razy na sekundę 70 mld parametrów modelu LLaMA 3 70B.

Osiągnięcie rekordowej pojemności pamięci HBM3E było możliwe do osiągnięcia dzięki obecności 12 warstw chipów składających się z 3 GB DRAM. Wynik ten uzyskano zachowując identyczną grubość, jak w przypadku pamięci 8-warstwowej. Każdy chip DRAM jest bowiem 40% cieńszy od swojego poprzednika. Ułożono je wertykalnie za pomocą technologii TSV (Through-Silicon Via), która polega na tworzeniu pionowych połączeń elektrycznych pomiędzy chipami pamięci. Proces Advanced MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill) pozwolił zaś wyeliminowanie strukturalnych problemów wynikających z użycia cienkich chipów DRAM. Jak przekonuje SK hynix, nowy wariant pamięci HBM3E pozwala także na około 10% efektywniejsze rozpraszanie ciepła powstałego w wyniku jej pracy.

Źródło: SK hynix