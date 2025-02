SearchGPT - OpenAI wkrótce rzuci rękawicę wyszukiwarce Google. Nadchodzi bardziej inteligentne znajdowanie rzeczy w internecie

OpenAI chce zwiększyć funkcjonalność swoich modeli AI w taki sposób, aby mogły one konkurować z wyszukiwarkami treści w internecie. Dlatego właśnie zdecydowano się udostępnić prototyp nowych możliwości pod nazwą SearchGPT. Ma on pozwolić poruszać się po internecie w nieco bardziej inteligentny sposób. Uzyskamy szybkie i dokładne odpowiedzi wraz z odniesieniami do źródeł, a przy okazji będziemy mogli zadawać pytania do naszych wyników wyszukiwań.

OpenAI testuje zupełnie nowe funkcje dla swoich modeli AI pod nazwą SearchGPT. Mają one pozwolić na szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie treści w internecie. Na koniec wyniki wyszukiwania można omówić z chatbotem.

Funkcje zawarte w prototypie SearchGPT są właśnie testowane przez wybranych wydawców treści i użytkowników, którzy mają ocenić przydatność każdej z nich. Ostatecznie tuż po testach funkcje, które okażą się najlepsze, trafią do usługi ChatGPT. OpenAI nawiązało partnerstwo z chętnymi wydawcami, dzięki czemu mogą oni określić, w jaki sposób będą się wyświetlały treści z ich stron w wynikach wyszukiwania. Nowa opcja ma obecnie formę okienka, w którym możemy wpisać dowolne zapytanie. Następnie zostaną przedstawione cytaty z konkretnych stron internetowych wraz z dołączonymi linkami do nich, aby można było zapoznać się z pełną treścią.

Oczywiście pozostanie sposobność dokładniejszego zorientowania się w danym temacie — tutaj zostaną wykorzystane możliwości obecnych modeli AI od omawianej organizacji. Wyszukiwanie ma być przez to szybsze i bardziej precyzyjne, ponieważ od razu uzyskamy wyniki, które będą prawidłowe. Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny, ponieważ dziś znalezienie wartościowej informacji zaczyna graniczyć z cudem. Na początku natykamy się bowiem na treści sponsorowane lub te, które mają z wielu względów lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Natomiast dość często nie zawierają one odpowiedzi na nasze pytanie. Już teraz możemy zapisać się na listę oczekujących (link), aby przetestować nowość od OpenAI.

Źródło: OpenAI