SCUF Envision Pro - kontroler stworzony wyłącznie dla pecetowych graczy. Ogromna funkcjonalność, która swoje kosztuje

SCUF Gaming jest dość znaną na rynku marką, która od 2011 roku specjalizuje się w tworzeniu kontrolerów dla konsolowych graczy. Większość producentów także idzie tym tropem, więc nie tak łatwo nabyć kontroler, który jest stworzony stricte dla graczy preferujących rozgrywkę na komputerach osobistych. Tym razem mamy do czynienia właśnie z odwrotną sytuacją, albowiem omawiana firma postanowiła skonstruować pada o nazwie SCUF Envision Pro, który zaspokoi potrzeby pecetowych użytkowników. Co może nam zaoferować?

Do sprzedaży wkroczył kontroler stworzony specjalnie dla graczy, którzy wolą rozgrywkę na komputerach osobistych aniżeli konsolach. SCUF Envision Pro ma w sobie wiele ciekawych funkcji, za które niestety trzeba sporo zapłacić.

Nawiązując jeszcze przez chwilę do samej marki SCUF Gaming - została ona przejęta w 2019 roku przez bardziej znanego gracza, jakim jest Corsair. Kontroler SCUF Envision Pro wyróżnia się przede wszystkim swoim układem przycisków, a także możliwościami konfiguracji. Konstrukcja z pozoru nie wydaje się wyjątkowa, natomiast po bliższym przyjrzeniu się od razu można zauważyć wszystkie elementy, które odróżniają ten sprzęt od innych. Na przodzie umieszczono pięć mapowalnych przycisków, do których możemy przypisać dowolne działanie - kolejne cztery znajdziemy z tyłu, a nie zabrakło również dwóch umieszczonych na bokach. Już samo to daje spore możliwości. Do tego otrzymujemy sposobność przełączania się między trzema profilami.

Przedni panel (faceplate) możemy z łatwością wymienić na inny. Triggery z tyłu jesteśmy w stanie regulować w zależności od naszych potrzeb - mogą mieć one krótki klik zupełnie jak w myszce, natomiast w grach wyścigowych możemy przełączyć się na pełen zakres. W kwestii konfiguracji możemy liczyć na dedykowane oprogramowanie Corsair iCUE. Połączenie odbywa się poprzez odbiornik radiowy (Corsair Slipstream), który zapewnia niskie opóźnienia. Producent wyposażył sprzęt również w port Audio-Jack 3,5 mm. Dostępna jest także wersja kontrolera pozbawiona dopisku "Pro", która korzysta z przewodowego połączenia i nie ma tak wielu udogodnień. Wymiary kontrolerów to 165 x 107,5 x 63,5 mm. Cena podstawowego modelu została ustalona na 149,99 euro, natomiast wariant Pro kosztuje 199,99 euro. W celu dokonania zakupu musimy udać się pod ten link (do kwot należy doliczyć koszty przesyłki).

Źródło: SCUF Gaming