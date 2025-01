Black Shark Green Ghost - bezprzewodowy kontroler do gier, który w swojej cenie oferuje zaskakująco dużą funkcjonalność

Mobilni gracze z ostatnich lat z pewnością kojarzą markę Black Shark. Ta podlegająca pod Xiaomi spółka zajmowała się swego czasu produkcją gamingowych smartfonów. Jednak od ponad roku w sprzedaży nie można było zauważyć żadnej nowości. W końcu na rynek wprowadzono nowy produkt, natomiast tym razem zadziwiająco zmienił się nieco kierunek marki, gdyż został nim bezprzewodowy kontroler do gier Green Ghost. Wydaje się, że firma zajmie się teraz akcesoriami dla graczy, a nie stricte pełnoprawnymi urządzeniami.

Marka Black Shark powiązana z Xiaomi wróciła na rynek z nowym sprzętem, którym tym razem okazał się gamingowy kontroler Green Ghost. Urządzenie może się pochwalić całkiem przyzwoitą ceną, a także wsparciem dla wielu z obecnie dostępnych platform.

Domniemanie odnoszące się do tego, że firma skupi się teraz na produkcji akcesoriów, ma swoje powody, ponieważ marka wraz z kontrolerem wprowadziła do oferty także nowy smartwatch oraz bezprzewodowe słuchawki. Jeśli zaś chodzi o sam kontroler, to według marki skierowany jest on również do branży e-sportowej, ze względu na swoją dokładność. Gałki analogowe mają "2000 precyzyjnych poziomów", a przy okazji nie posiadają martwych stref. Dodatkowo ich konstrukcja opiera się o znany rodzaj gałek analogowych ALPS (firmy Alps Alpine), które stosowane są także w padach do konsol PlayStation lub Xbox, co przekłada się na lepszą żywotność, a przy tym ogólną wytrzymałość i precyzję. Częstotliwość odpytywania wynosi tu 1000 Hz, a więc całkiem przyzwoicie.

Co ciekawe pad kierunkowy, jak i gałki analogowe możemy wymienić na inne. Na pokładzie nie zabrakło podświetlenia RGB, które można skonfigurować wedle uznania. Konstrukcja według Black Shark jest bardzo ergonomiczna, a dla dodatkowego komfortu została pokryta gumą na uchwytach. Na tyle znajdziemy 4 konfigurowalne przyciski, a same triggery do działania wykorzystują czujniki z efektem Halla. Wbudowany akumulator ma pojemność 1000 mAh, natomiast całość naładujemy przy pomocy stacji dokującej. Pad jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi (Android, iOS), pecetami, czy też z konsolą Nintendo Switch. Funkcjonuje on w oparciu o sieć radiową na paśmie 2,4 GHz, więc do połączenia innych urządzeń korzystamy z dodatkowego odbiornika. Obecna cena to 99 dolarów, a sama wysyłka do Polski jest całkowicie darmowa.

Źródło: Black Shark