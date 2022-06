Samsung rozpoczyna produkcję chipów w litografii 3 nm. Znamy już progres względem procesu 5 nm

Najnowsze chipy na świecie powstają w procesie 4 lub 5 nm, jednak już niebawem pojawią się jeszcze wydajniejsze i bardziej energooszczędne jednostki. Samsung, południowokoreański gigant technologiczny oznajmił właśnie, że rozpoczął już masową produkcję układów scalonych wykonanych przy użyciu litografii 3 nanometrów. To pierwszy producent na świecie, który wytwarza chipy w tym procesie technologicznym, zostawiając za sobą m.in. tajwańskie TSMC.

Nowy proces technologiczny ma być wykorzystywany do produkcji produkcji chipów dla wysokowydajnych komputerów, jednak trwają już prace, by w 3 nm mogły powstawać także mobilne jednostki.

Do uzyskania 3-nanometrowej litografii Samsung wykorzystał architekturę tranzystorową Gate-All-Around (GAA) o firmowej nazwie Multi-Bridge-Channel FET (MBCFET). Zastępuje ona starsze rozwiązanie FinFET i wyróżnia się m.in. tym, że wszystkie cztery strony kanałów układu są teraz otoczone bramkami (poprzednio były to trzy strony). W porównaniu z procesem 5 nm, układy Samsung wykonane w 3 nm mają zapewnić do 23% lepszą wydajność, do 45% mniejsze zużycie energii i 16% mniejszą powierzchnię.

Co więcej, rozwijana jest już litografia 3 nm drugiej generacji, która powinna być jeszcze lepsza – w porównaniu do 5 nm ma wyróżniać się 50% mniejszym zużyciem energii, 30% poprawą wydajności i zmniejszeniem powierzchni o 35%. Póki co nowy proces technologiczny ma być wykorzystywany do produkcji procesorów przeznaczonych dla wysokowydajnych komputerów stacjonarnych, jednak trwają już prace, by w 3 nm mogły powstawać także mobilne jednostki.

Źródło: Samsung