Samsung Galaxy A53 5G w bazie TENAA. Poznaliśmy specyfikację następcy jednego z bardziej opłacalnych smartfonów

Samsung Galaxy A52 5G to bez wątpienia jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów ubiegłego roku. Średnia półka cenowa, szczególnie ta odnosząca się do urządzeń kosztujących mniej niż 2 tys. złotych to kwintesencja sztuki kompromisu. Wspomniany smartfon był jednak wyjątkiem. Zgrabna konstrukcja świetnie leżała w dłoni, obudowa nie brudziła się, głośniki stereo zapewniały czysty i donośny dźwięk, a czytelny ekran Super AMOLED wyświetlał animacje przy częstotliwości 120 Hz. Do tego dochodziła wodoodporność i całkiem niezła wydajność. Czy Samsung Galaxy A53 5G, czyli bezpośredni następca powtórzy sukces poprzednika? Wpis w bazie certyfikacji TENAA daje nam pogląd na to, jaką specyfikację techniczną zastosuje producent.

Dzięki certyfikacji TENAA udało nam się poznać specyfikację techniczną nadchodzącego średniopółkowego smartfona Samsung Galaxy A53 5G. Oto najważniejsze dane.

Informacje znajdujące się w bazie TENAA możemy brać za pewnik. Z danych tam dostępnych dowiadujemy się, że smartfon otrzyma 6,46-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, w którym znajdzie się centralnie umieszczone wcięcie na aparat. Na prawej krawędzi zostanie umieszczony przycisk zasilania oraz klawisze odpowiedzialne za regulację głośności. Urządzenie może liczyć na cztery aparaty w główny, tylnym module fotograficznym. Podstawowa kamera otrzyma matryce o rozdzielczości 64 MP, natomiast za selfie będzie odpowiadać jednostka 12 MP. Akumulator o mocy 4860 mAh naładujemy mocą do 25 W, leczz informacji od 3C dowiadujemy się, że w pudełku znajdziemy jedynie 15 W zasilacz. To i tak lepiej niż w przypadku ostatnich flagowców południowokoreańskiego producenta.

Jeśli zaś chodzi o wydajność... tą zapewni układ Samsung Exynos 2100 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane (rozszerzenie do 1 TB z kartą microSD). Sprzęt o wymiarach 159,5 x 74,1 x 81, mm i wadze 190 gramów już na starcie będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12 z autorską nakładką producenta One UI 4.0. Koreańczycy nie ujawniają daty premiery, natomiast obecność w bazach certyfikatów może sugerować, że prezentacja urządzenia jest już naprawdę blisko. Obstawiam, że nadchodzące tygodnie pozwolą nam poznać kolejne szczegóły.

Źródło: MySmartPrice