Samsung 990 EVO Plus - na rynek trafił jeden z najszybszych dysków SSD korzystających ze standardu PCIe 4.0

Choć Samsung nie należy na razie do liderów w segmencie nośników SSD M.2 NVMe wykorzystujących złącze PCIe 5.0, to o wiele lepszą pozycję koreańska firma ma na rynku dysków używających starszego standardu. Najwyraźniej nie powiedziała też w tym przypadku ostatniego słowa. Na rynek trafił bowiem właśnie bazujący na pamięci TLC V-NAND nośnik Samsung 990 EVO Plus. Dysk wyróżnia się zarówno sekwencyjną, jak i losową szybkością odczytu i zapisu danych.

Na rynku zadebiutował dysk SSD M.2 NVMe Samsung 990 EVO Plus. Jest to kolejny nośnik korzystający ze standardu PCIe 4.0, jednak oferuje on bardzo dobrą szybkość zapisu i odczytu danych oraz 5-nm kontroler.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Samsung po dużym opóźnieniu wprowadził wreszcie do swojej oferty dysk SSD korzystający ze standardu PCIe 5.0. Takich modeli będzie z pewnością wkrótce znacznie więcej, jednak firma nie pożegnała jeszcze całkowicie złącza PCIe 4.0. Dowodem na to jest nośnik 990 EVO Plus. Od strony technicznej mamy tutaj do czynienia z jednym z najlepszych rozwiązań tego typu. Omawiany SSD zaoferuje bowiem sekwencyjną szybkość odczytu i zapisu na poziomie odpowiednio 7250 MB/s i 6300 MB/s. To o 50% lepsze wyniki niż oferuje bazowy Samsung 990 EVO. Współczynnik IOPS zależy od pojemności nośnika, jednak w przypadku modelu 4 TB jest to 1,05 mln dla odczytu i 1,40 mln dla zapisu. Są to wyniki niemal porównywalne do dysków z pamięcią podręczną DRAM, a trzeba zaznaczyć, że Samsung 990 EVO Plus jej nie posiada. Nośnik będzie dostępny w trzech wariantach: 1 TB, 2 TB i 4 TB.

Samsung 990 EVO Plus

1 TB Samsung 990 EVO Plus

2 TB Samsung 990 EVO Plus

4 TB Interfejs PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 Format M.2 2280 Typ pamięci 236-warstwowa TLC V-NAND ósmej generacji Kontroler Samsung 5 nm Sekwencyjna szybkość odczytu / zapisu 7150 MB/s

6300 MB/s 7250 MB/s

6300 MB/s 7250 MB/s

6300 MB/s Losowa szybkość

odczytu /zapisu 0,85 mln IOPS

1,35 mln IOPS 1,00 mln IOPS

1,35 mln IOPS 1,05 mln IOPS

1,40 mln IOPS TBW 600 TB 1200 TB 2400 TB Szyfrowanie 256-bitowe AES, TCG / Opal v2.0 Cena 109,99 USD 184,99 USD 344,99 USD

Podstawą dla nowego SSD jest wyprodukowana przez koreańską firmę 236-warstwowa pamięć V-NAND ósmej generacji oraz kontroler wykonany w procesie technologicznym 5 nm. Dysk posiada także specjalną, pokrytą niklem, osłonę termiczną. Ma ona zadbać o odpowiednią temperaturę pracy nośnika i zapobiec jego przegrzewaniu się nawet podczas intensywnej pracy. Producent deklaruje, że efektywność energetyczna w porównaniu do 990 EVO jest nawet o 73% wyższa. Po stronie zalet należy wymienić także długą pięcioletnią gwarancję. Nośniki z tej serii zadebiutowały już w USA. Oficjalnie kosztują od 109,99 USD do 344,99 USD, ale w niektórych miejscach można je nabyć sporo taniej. Samsung zadeklarował, że jeszcze w tym roku dyski trafią także do Polski, jednak nie znamy na razie ich cen na naszym rynku.

Źródło: Samsung