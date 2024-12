Samsung ogłosił rozpoczęcie masowej produkcji pamięci QLC V-NAND dziewiątej generacji. Jakie zalety ma to rozwiązanie?

Samsung jest jednym z największych producentów pamięci NAND flash. Południowokoreańska firma nieustannie pracuje też nad jej dalszym rozwojem. Kolejnym krokiem naprzód jest dziewiąta generacja pamięci QLC V-NAND flash, która w porównaniu do swojego odpowiednika TLC zaoferuje większą pojemność. Samsung rozpoczął właśnie jej masową produkcję, a to oznacza, że już wkrótce powinna trafić do pierwszych nośników SSD oraz innych urządzeń.

Pamięć QLC V-NAND dziewiątej generacji ma szereg zalet w porównaniu do poprzednika. Sprzęt na niej bazujący zaoferuje wyższą pojemność, wydajność oraz lepszą efektywność energetyczną.

O dziewiątej generacji pamięci QLC V-NAND flash pisaliśmy już w styczniu, ale wtedy Samsung dopiero przygotowywał się do jej wdrożenia. Teraz rozpoczęto oficjalnie produkcję masową. Chodzi tutaj o chipy mające pojemność 1 Tb. Całość wykorzystuje autorską technologię wytrawiania otworów kanałowych (Channel Hole Etching), co umożliwiło uzyskanie rekordowej liczby warstw. Jest ich aż 280, jednak to niejedyna zaleta nowej pamięci. Oferuje ona bowiem 86% wyższe zagęszczenie komórek niż rozwiązanie poprzedniej generacji, a także lepszą o około 20% retencję danych. Ma to zapewnić większą niezawodność nośników SSD. Dodatkowo, zastosowano tutaj technologię Predictive Program, która kontroluje stan komórek, minimalizując ich zbędną aktywność.

QLC V-NAND dziewiątej generacji zaoferuje znaczący wzrost wydajności względem rozwiązania poprzedniej generacji. Należy spodziewać się także niższego poboru mocy - 30% przy odczycie i 50% przy zapisie. Duża w tym zasługa technologii Low-Power Design, która ogranicza napięcie w komórkach NAND i minimalizuje pobór mocy poprzez wykrywanie, które linie bitów wymagają aktualnie zasilania. Pamięć QLC V-NAND dziewiątej generacji trafi to rozmaitych produktów. Można spodziewać się jej w konsumenckich nośnikach SSD, a także w smartfonach. Samsung chce ją wykorzystać także w sprzęcie kierowanym na rynek rozwiązań chmurowych. Produkcja nośników z tym rodzajem pamięci powinna być dużo tańsza niż w przypadku najpojemniejszych dysków dostępnych obecnie na rynku.

