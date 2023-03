Sackboy: A Big Adventure z aktualizacją na PC dodającą obsługę DLSS 3 oraz Shader Execution Reordering (SER)

Sackboy: A Big Adventure (Sackboy: Wielka Przygoda w polskim tłumaczeniu) to jedna z produkcji PlayStation Studios, która w ubiegłym roku zadebiutowała na PC. Gra z gatunku platformówek 3D otrzymała wsparcie dla Ray Tracingu na komputerach osobistych. Śledzenie promieni zostało wykorzystane do lepszej jakości cieni, odbić oraz okluzji otoczenia. Studio Sumo Digital opublikowało nową aktualizację dla PC wersji Sackboya i z niektórych nowości skorzystają posiadacze kart NVIDIA GeForce RTX 4000.

Sackboy: A Big Adventure otrzymał na PC aktualizację dodającą obsługę techniki DLSS 3 oraz funkcji Shader Execution Reordering (SER). Z obu nowinek skorzystają posiadacze kart NVIDIA GeForce RTX 4000.

Po pierwsze, Sackboy: A Big Adventure otrzymał obsługę techniki DLSS 3. Dotychczas w grze mogliśmy skorzystać z DLSS 2, teraz natomiast doszła do tego obsługa Frame Generation. Sackboy jest kolejną grą z obsługą DLSS 3. Raptem wczoraj informowaliśmy, że najnowsza wersja techniki upscalingu obrazu trafi również do Forzy Horizon 5, Redfall oraz Diablo 4. Drugą i prawdopodobnie dużo ciekawszą nowością, jest wprowadzenie obsługi Shader Execution Reordering (w skrócie SER). To jedna z funkcjonalności, wprowadzonej w architekturze Ada Lovelace dla kart GeForce RTX 4000 oraz ich mobilnych odpowiedników.

Shader Execution Reordering - SER - można określić mianem kolejkowania operacji związanych z obsługą Ray Tracingu. Wdrożenie SER pomaga w lepszej hierarchii wykonywania obliczeń dla śledzenia promieni, co pozwala na zwiększenie wydajności kart graficznych, gdy RT jest aktywne. SER został wprowadzony dopiero w układach GeForce RTX 4000 i tylko najnowsza architektura to obsługuje. Ponadto konieczna jest ręczna implementacja tego rozwiązania do silników gier - z tego powodu obecnie praktycznie nie znajdziemy produkcji, w których SER byłby wdrożony na pełną skalę. Sackboy: A Big Adventure jest bodaj pierwszym tytułem z dodanym wsparciem dla omawianej funkcjonalności. Z wcześniejszych deklaracji NVIDII wiemy także, że Shader Execution Reordering zostanie zaimplementowany do nowej wersji Cyberpunka 2077. Tej, w której wdrożony zostanie Path Tracing i która zostanie pokazana na najbliższym GDC 2023.

Źródło: WCCFTech