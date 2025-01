Runway Gen-2 jest już dostępny dla każdego. Wszyscy mogą spróbować stworzyć wideo z opisu tekstowego

Wszyscy, którzy trochę bardziej interesują się usługami powiązanymi z algorytmami sztucznej inteligencji, z pewnością kojarzą projekt Runway. Dostępna do tej pory pierwsza generacja potrafiła naprawdę wiele, szczególnie jeśli chodzi o obróbkę audio, foto i wideo. Jednak rozwijana druga wersja tego "kombajnu multimedialnego" oferująca tworzenie krótkich filmów z opisów tekstowych była dostępna jedynie dla wybranych. Jednak od dziś każdy może z niej skorzystać.

Długo wyczekiwana przez wiele osób druga generacja popularnego narzędzia Runway Gen-2 została w końcu publicznie udostępniona dla wszystkich. Każdy może teraz przetestować ten nowy generator wideo.

Drugą generację oprogramowania Runway możemy przede wszystkim kojarzyć ze stworzonych ostatnio reklam, jak choćby tej o fikcyjnej pizzerii Pepperoni Hug Spot. Do tej pory tylko garstka wybranych osób mogła testować rozwijane narzędzie i powstałymi efektami dzieliła się w sieci w postaci przeróżnych filmików lub wspomnianych reklam (a tych powstało całkiem sporo). Mimo że już pierwsza edycja radziła sobie z przetwarzaniem wideo, to jednak była w stanie to robić jedynie poprzez wejściowy materiał. Dla przykładu: mogliśmy zbudować w świecie rzeczywistym makietę, aby później za pomocą tego projektu przekształcić ją w dowolnie wykreowane miejsce. Nie byliśmy jednak w stanie utworzyć wideo za pomocą opisów tekstowych, tak jak jest to teraz możliwe przy użyciu wielu dostępnych usług. Nareszcie przyszedł czas na zmiany.

W celu skorzystania z omawianego projektu wystarczy udać się na tę stronę i stworzyć nowe konto. Na start otrzymamy 525 kredytów, aby przetestować dostępne funkcje i to nie tylko drugiej generacji. Darmowe konto pozwala na stworzenie wielu (dokładnie 26) materiałów wideo, ponieważ każdy z nich będzie trwać zaledwie cztery sekundy (jedna sekunda to pięć kredytów). Osiągane efekty są w wielu przypadkach dość zabawne, ale i całkiem fascynujące, gdyż w mniej niż minutę możemy zobaczyć wizualizację dowolnego opisu. Na minus trzeba zaliczyć fakt, że nie jest obsługiwany język polski - rezultaty po wpisaniu komendy w ojczystym języku są... dość specyficzne. Nie powinno być to zbyt wielkim problemem, ponieważ obecnie możemy się posłużyć choćby ChatGPT do wygenerowania odpowiedniego opisu w języku angielskim.

Źródło: Runway