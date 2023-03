Runway Gen-2 - już niebawem w internetowym edytorze wideo będziemy w stanie stworzyć film z opisu tekstowego

Wszystko związane z AI nadal rozwija się bardzo intensywnie. Nie tak dawno została zaprezentowana piąta edycja generatora obrazów Midjourney. Efekty, jakie już teraz udaje się osiągnąć, potrafią być naprawdę oszałamiające. Do tej pory to funkcja tworzenia obrazów z opisów tekstowych była najbardziej rozpowszechniona. Jednak ten obraz sytuacji może się zmienić w dość krótkim czasie. Wielkimi krokami nadchodzi bowiem generowanie wideo w ten sam sposób.

Firma Runway oferuje na swojej stronie internetowej edytor wideo, który posiada szereg ciekawych możliwości. Jesteśmy w stanie automatycznie usunąć tło z filmu, przekształcać zdjęcia w taki sposób, aby posiadały inny styl czy dodać do wideo efekt "super slow motion". Funkcjonalność jest jednak o wiele większa. Wszystko dzięki temu, że poszczególne funkcje w edytorze są - kolokwialnie mówiąc - zasilane algorytmami SI. W lutym tego roku został zaprezentowany oparty na nich model wideo. Bardziej jednak skupiał się na zmianach w istniejących filmach bądź tworzeniu nowych na zasadzie podmiany rzeczywistego obrazu. Mogliśmy więc niejako zbudować rzeczywistą makietę z książek oraz innych elementów, a później zamienić ten widok w ujęcie choćby drapaczów chmur. Wraz z nadejściem drugiej generacji tego modelu, wszystko zaczyna się odmieniać.

Generate videos with nothing but words. If you can say it, now you can see it.



Introducing, Text to Video. With Gen-2.



