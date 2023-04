Powstała pierwsza reklama fikcyjnej pizzerii, stworzona niemal w całości przez różne modele AI. Efekty są dość... przerażające

Na rynku istnieje już sporo modeli opartych na algorytmach sztucznej inteligencji, które potrafią stworzyć obrazy, wideo czy dźwięki z opisów tekstowych. Pewna osoba wpadła na pomysł stworzenia za pomocą dostępnych narzędzi reklamy pizzerii, którą sobie wymyśliła. Dzięki temu nie trzeba było zatrudniać aktorów, pisać scenariusza ani tworzyć muzyki czy dźwięków. Rezultaty tego dzieła, pomimo że na swój sposób są imponujące, to czasem wyglądają jak żywcem wyjęte z horroru.

Za pomocą kilku dostępnych narzędzi wykorzystujących potencjał SI, została utworzona reklama fikcyjnej pizzerii Pepperoni Hug Spot. Całość jest zarazem bardzo upiorna, jak i całkiem ponadprzeciętna.

O tym, że wszystkie usługi oparte na SI rozrastają się w zastraszającym wręcz tempie, nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie jeśli mówimy o dziedzinie przekształcania tekstu na wszelkie treści multimedialne. Efekty można zobaczyć na udostępnionym na kanale Pizza Later w serwisie YouTube spotu reklamowego wspomnianej zmyślonej pizzerii. Możemy na nim zobaczyć sztucznie wygenerowane osoby, które wspólnie spędzają czas w lokalu, zajadając się pizzą. Międzyczasie pokazany jest proces produkcji, któremu towarzyszy głos narratora. Całość okraszona jest prostą melodią, a sam klimat przywodzi na myśl lata 80. Momentami jednak widać, że tworzenie oczu lub wizualizacja podstawowych czynności dla człowieka jak choćby jedzenie, jest dla algorytmów dość zawiłym zadaniem. Oglądając reklamę, zauważymy sporo scen, które na myśl mogą przywodzić jedynie koszmary.

Autor posłużył się modelem językowym GPT-4 do stworzenia nazwy pizzerii oraz scenariusza. Internetowy edytor Runway Gen-2 pozwolił na utworzenie klipu z opisu tekstowego. Za pomocą Eleven Labs powołany do życia został lektor, z kolei do muzyki posłużono się generatorem Soundraw. Wisienką na torcie było Midjourney, które wykorzystano do wykreowania niektórych obrazów widocznych na wideo. Aby poskładać wszystko w całość, użyto programu Adobe After Effects. Cały proces zajął łącznie trzy godziny. Rzecz jasna powstały materiał nie jest idealny. Pokazuje jednak, jak bardzo niewielkim nakładem pracy, można już dziś stworzyć coś, co jeszcze nie tak dawno wymagało sporo czasu i środków.

Źródło: YouTube