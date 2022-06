RPG w stylu pierwszych Falloutów przygotowują weterani falloutowej sceny moderskiej. Szykuje się "projekt marzeń"

Przed rokiem w trakcie PC Gaming Show 2021 studio New Blood Interactive zaprezentowało teaser ze swoimi nadchodzącymi projektami. Wśród nich znajdowała się gra RPG przygotowana w rzucie izometrycznym, inspirowana dwoma pierwszymi odsłonami serii Fallout. Dziś dowiedzieliśmy się, kto dokładnie stoi za rzeczonym projektem. Nowe informacje uzyskaliśmy wprost od dewelopera, który na swoim twitterowym profilu podzielił się kilkoma szczegółami.

Za nadchodzącą grą RPG, inspirowaną dwoma pierwszymi odsłonami serii Fallout stoją m.in. doświadczeni moderzy, którzy dostarczyli nam modów takich jak Olympus 2207 oraz Sonora.

Ze wspomnianego wpisu na Twitterze dowiedzieliśmy się, że głównym projektantem gry jest Adam Lacko, założyciel studia Project Van Buren, mającego na celu odtworzenie skasowanej wersji Fallouta 3, nad którą to pracowało Black Isle. Ale to wciąż nie wszystko. Poinformowano bowiem dodatkowo, że za stronę wizualną projektu odpowiada Alexander Berezin, czyli artysta stojący za popularnymi modami do Fallouta 2, takimi jak Olympus 2207 oraz Sonora.

Our unannounced retro futurist isometric CRPG is a passion project between CEO @DaveOshry, Project Van Buren's @lacko_adam and god tier artist for Fallout Sonora and Olympus 2207, Alexander Berezin.



Fallout and Wasteland composer Mark Morgan is also attached to the project. pic.twitter.com/ilFV8xzB6U — New Blood Interactive (@NewBlood) June 16, 2022

Także za udźwiękowienie odpowiadać będzie nie byle kto, bo Mark Morgan, a więc autor soundtracków do gier takich jak Fallout, Fallout 2, Planescape: Torment, Wastelands 2 czy Wastelands 3. Gra, która póki co nie otrzymała jeszcze tytułu, utrzymana będzie w klimacie retrofuturystycznym, zaś sam prezes New Blood opisuje ją jako „projekt marzeń”. Nie ma oczywiście na świecie dewelopera, który nie zachwalałby swojego produktu, jednak w przypadku New Blood możemy być raczej spokojni o efekt końcowy. Jest to bowiem deweloper, który sprawdził się już podczas tworzenia duchowych spadkobierców innych klasycznych gier.

Źródło: Twitter