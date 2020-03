Dlaczego Half-Life 3 nigdy nie powstał? Valve ujawnia powody

Nie, nie dlatego, że Valve nie potrafi liczyć do trzech. Dario Casali, przedstawiciel założonej w 1996 roku przez Gabe’a Newella i Mike’a Harringtona firmy, ujawnił w rozmowie z amerykańskim serwisem IGN powody, dlaczego Half-Life 3 (lub Half-Life 2: Episode Three) nigdy nie ujrzał światła dziennego. Temat fabularnej kontynuacji drugiego dodatku do Half-Life’a 2 wzbudza od lat wiele emocji wśród społeczności graczy i często sytuacja związana z grą staje się obiektem żartów. Wreszcie po kilkunastu latach tajemnica została rozwikłana. Przyczyny braku Half-Life’a 3 są dość prozaiczne i wpływ na jego niewydanie miało kilka czynników. Dowiedzieliśmy się też o tym, dlaczego Valve zdecydowało się na formę epizodyczną dodatków zamiast na samodzielną, bardziej rozbudowaną kontynuację.

Valve ujawniło powody, dlaczego Half-Life 3 nigdy nie powstał. Wynika to między innymi z tego, że twórców dopadła niemoc twórcza i chcieli skupić się na pracy nad silnikiem Source 2.

Studio Valve po sześciu latach prac nad Half-Life’em 2 wyciągnęło wnioski i nie chciało powtarzać tego samego procesu: pracować jednocześnie nad dużą grą i silnikiem. Zamiast tego, mając już solidne fundamenty i opracowaną technologię, postanowiło wydawać „mniejsze kawałki” częściej, stąd decyzja o wypuszczeniu dodatków do drugiej części serii. Ale i ten plan nie do końca powiódł się twórcom, ponieważ mieli problem z opanowaniem rozrastających się projektów, które z czasem stawały się coraz bardziej pełnoprawnymi sequelami. O ile w przypadku pierwszego epizodu, który powstawał rok, udało się utrzymać zespół w ryzach, tak z każdym kolejnym było gorzej, co miało swoje konsekwencje i ostatecznie do tej pory nie ujrzeliśmy trzeciego epizodu.

To jednak niejedyny powód, dlaczego Valve zaprzestało prac nad kontynuacją powstającego dwa lata Half-Life 2: Episode Two. Po wydaniu dodatku w 2007 roku studio zaczęło podważać swój własny plan i zastanawiać się nad kolejnymi krokami. Dario Cavali, który jest projektantem poziomów w Half-Life: Alyx i Gabe Newell, współzałożyciel studia, sami przyznali, że chcą, żeby gry z serii Half-Life wprowadzały powiew świeżości i popychały technologię do przodu, tak jak zrobili to z fizyką w drugiej odsłonie przygód Gordona Freemana. Jak wynika z wywiadu, do tej pory efekty prac nie były obiecujące i nie spełniły oczekiwań firmy. Nie było odpowiedniego pomysłu, w jakim kierunku pójść z serią. Twórcy byli zajęci również pracami nad nowym silnikiem, Source 2, a – jak wspomnieliśmy – nie chcieli powtarzać błędu z Half-Life’a 2 i zajmować się nim, pracując jednocześnie nad wielką grą, wobec której fani mają rozdmuchane nadzieje. Z każdym kolejnym rokiem wymagania graczy rosły i presja z ich strony na pewno nie pomagała Valve, które zdaje sobie doskonale sprawę, że stworzenie Half-Life'a 3, który nie okaże się rozczarowaniem, jest nie lada wyzwaniem.

Po tylu latach posuchy, w marcu fani serii otrzymali dwie perełki: Black Mesę, pełnoprawny remake pierwszej części serii, oraz Half-Life: Alyx, VR-owy spin-off, który zbiera rewelacyjne oceny i już został okrzyknięty najlepszym tytułem pod okulary wirtualnej rzeczywistości. Co więcej, fabuła i zakończenie przygód Alyx Vance wzbudziły sporo emocji i mogą zwiastować nadejście Half-Life’a 3. Nie chcemy oczywiście nic zdradzać, ale Valve przyznało wcześniej, że sukces nowo wydanej gry może mieć wpływ na to, czy seria będzie kontynuowana. I nie, nie oznacza to od razu, że Half-Life 3 będzie grą VR. Może wraz z nadchodzącą generacją konsol i nowymi możliwościami Valve będzie w stanie sprostać (także własnym) oczekiwaniom i zaoferować pod jakimś względem nową jakość w grach. Tak jak uczyniło to w przypadku Half-Life: Alyx, które podniosło wysoko poprzeczkę innym produkcjom VR. Nie pozostaje nic innego, tylko czekać i trzymać kciuki.

Źródło: IGN