Half-Life: Alyx - pojawiły się już pierwsze recenzje. Jest fenomenalnie

W miniony weekend w sieci pojawiły się newsy o pierwszej recenzji długo wyczekiwanej gry VR - Half-Life: Alyx. Artykuł, o którym mowa, i który pojawił się w brytyjskim magazynie Edge, został skwitowany oceną 9/10. Osobiście zrezygnowałam z poczynienia na ten temat newsa, czekając na to, co też dziś przyniesie godzina 18:00 czasu polskiego, kiedy to zejdzie embargo na pozostałe recenzje produkcji studia Valve. Cóż, na chwilę pisania newsa (godzina 19:30), w serwisie Metacritic mamy co prawda wciąż tylko 23 oceny krytyków, ale przekładają się one na 92/100 punktów dla gry. Wszystko wygląda jednak trochę inaczej w punktacji wystawionej przez graczy.

Embargo na recenzje gry Half-Life: Alyx już minęło. W sieci pojawiły się pierwsze opinie krytyków. Gra ma swoje wady, ale zasadniczo wydaje się, że jest fenomenalnie.

Tuż po godzinie 18:00 czasu polskiego, w serwisie Metacritic pojawiło się pierwszych kilka opinii graczy, które oscylowały wokół punktacji 10/10. Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu agregującego, tak wysokie noty wystawione tak świeżej grze, to marny wyznacznik prawdziwości tych opinii. Poczekałem więc jeszcze trochę, aż w końcu pojawią się jakieś rzeczowe wypowiedzi, bo "Mistrzów Sprawiedliwości" też nie zabrakło, i to również w zaledwie kilkanaście minut po zdjęciu embargo (Wystawiam 0/10, żeby wyrównać "kupione" oceny 10/10).

Jedna z negatywnych opinii graczy na temat Half-Life: Alyx brzmi: To nie jest Half-Life na którego wszyscy czekali. Myślę, że gra została stworzona, by zwiększyć sprzedaż urządzeń VR. Po Boneworks, gra w Alyx nie jest żadną przyjemnością. Kolejne opinie mówią o niewciągającej, chaotycznej fabule i ostatecznie o najbardziej przereklamowanej franczyzie wszech czasów. A jednak zdecydowana większość opinii graczy jest pozytywna. Szkoda tylko, że ogranicza się do tekstów bez uzasadnienia, brzmiących mniej więcej tak: Najlepsza gra na świecie, wszystko jest cudowne.

Cóż, póki do sieci nie przedostaną się bardziej rzeczowe opinie graczy, można bazować tylko na odczuciach recenzentów. A te są, jak już zauważyłem, niezwykle pochlebne. Z recenzji, inaczej niż z zachwytów fanów, można na szczęście wywnioskować co spodobało się krytykom. Pochwały zbierają się za wykorzystanie tzw. Gravity Gloves, dzięki którym gracz w intuicyjny i przyjemny sposób wchodzi w interakcje ze światem. Gameplay jest też ponoć bardzo intensywny, a elementy rozgrywki (strzelanie, poruszanie się) dopieszczone. Sama walka jest też satysfakcjonująca. Piękne mają być też tła, z wieloma dopracowanymi, animowanymi detalami, a także soundtrack czy jeszcze szerzej rozumiane udźwiękowienie.

Nie wspomina się co prawda wiele o porywającej fabule, ale recenzenci przebąkują o humorze i swobodzie dialogów. Niemniej, nie obyło się też bez kilku bugów, które z pewnością ostatecznie zostaną wyeliminowane aktualizacjami. Czy Valve stworzyło więc "złotą grę pod VR"? Cóż, z pewnością studio wiedziało, że ewentualne niepowodzenie Half-Life'a opracowanego pod wirtualną rzeczywistość, mogłoby być również końcem samego VR. Gra była więc warta świeczki. Na koniec mogę już tylko dodać, że PurePC również szykuje materiał związany z grą Half-Life: Alyx, ale szczegóły są dość poufne, więc pozostawię Was jedynie z zaostrzonym apetytem.

Źródło: Metacritic