Cyberpunk 2077: premierze nic nie zagraża. CDPR pracuje z domów

Premiera wysoce wyczekiwanej gry pt. Cyberpunk 2077 już raz została odłożona w czasie. Na początku tego roku studio CD Projekt RED postanowiło przesunąć tytuł na jesień. Decyzja została raczej pozytywnie odebrana przez fanów. Z wypowiedzi w Internecie można było wywnioskować, że wolą trochę poczekać, niż dostać produkt niedopracowany. Jeszcze kilka tygodni temu nikt jednak nie spodziewał się jednak, że obecne "okołokoronawirusowe" okoliczności rzucą cień niepewności również i na tę kolejną, zaanonsowaną w styczniu datę premiery. Dziś deweloperzy jednak uspokajają: nic nie zagraża jesiennemu debiutowi gry. Studio CD Projekt RED nad tytułem pracuje obecnie z domów.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie od CD Projekt RED, prace nad grą Cyberpunk 2077 trwają w pełni zdalnie. Oznacza to, że wszyscy deweloperzy zostali oddelegowani do pracy w domu (home office). Studio pisze, iż mimo że jest to sytuacja zupełnie nowa dla wszystkich, twórcy nie zamierzają zwolnić i dostarczyć fanom grę zgodnie z planem, czyli we wrześniu tego roku (dokładnie 17 września). Większa część gry jest już w tak zwanej postprodukcji, czyli jest testowana i poddawana ostatnim szlifom, mimo to, biorąc pod uwagę wielkość przedsięwzięcia, przed CDPR wciąż pozostało jeszcze mnóstwo pracy do wykonania. Pomimo zapewnień studia, dotrzymanie założonego terminu tak czy siak może wzbudzać wątpliwości (choć w obecnych okolicznościach nie jest to oczywiście problem wagi światowej).

Nikt nie chce naturalnie podważać obietnic REDów, jednak wszyscy wiemy (zwłaszcza osoby, które pracują zdalnie nie od dziś), jak trudno jest się zmobilizować właśnie do pracy we własnym domu, zwłaszcza nie mając wyrobionych czasami wieloletnich nawyków. Pozostając jednak przy dobrych myślach odnośnie daty premiery Cyberpunka 2077 jak i pandemii wywołanej przez COVID-19, aktywnie nasłuchujemy kolejnych doniesień od twórców Wiedźmina. Póki co, praca zdalna deweloperów ma potrwać aż do oficjalnego odwołania. A Wy dajcie koniecznie znać, jak odnajdujecie się w nowej rzeczywistości home office, jeśli nigdy przedtem w ten sposób nie pracowaliście, a właśnie zostaliście do tego oddelegowani.

