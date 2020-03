Nowy Wiedźmin po premierze Cyberpunk 2077, jednak bez Geralta

Adam Kiciński, prezes grupy CD Projekt, ujawnił kilka ciekawych informacji na temat przyszłych działań studia CD Projekt, które obecnie kończy prace nad wielce oczekiwanym Cyberpunkiem 2077. Dowiedzieliśmy się, że po premierze nadchodzącego RPG-a w klimacie science fiction ma rozpocząć się produkcja kolejnego Wiedźmina, który nie będzie jednak kontynuacją przygód Geralta z Rivii, lecz nową przygodą w wiedźmińskim świecie. Jest to potwierdzenie wcześniejszych słów przedstawicieli studia CD Projekt RED. Mimo że prace nad nowym Wiedźminem, nad którym opracowano już „klarowny koncept”, ruszą pełną parą już po 17 września, czyli po wydaniu Cyberpunka 2077 na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, to zajmie się nim początkowo niewielki zespół. Oznacza to, że nie zobaczymy go prędzej niż za 4-5 lat.

Studio CD Projekt RED będzie pracować po wrześniowej premierze Cyberpunka 2077 nad następującymi projektami : trybem wieloosobowym (największy zespół) i dodatkami do Cyberpunka 2077 (średni zespół) oraz nowym Wiedźminem (najskromniejszy zespół).

Adam Kiciński przyznał na łamach serwisu Stooq, że plan tworzenia gier na podstawie dwóch światów (wiedźmińskiego i cyberpunkowego) nie zmienił się i studio zamierza powrócić do marki Wiedźmin, szczególnie po dużym sukcesie, jakim okazała się ostatnia odsłona serii. Celem jest tworzenie większej liczby dużych tytułów, a jego osiągnięcie może ułatwić sprzedaż Cyberpunka 2077. Sukces nowej gry przełożyłby się bowiem na lepszą sytuację firmy i pozwolił rozwinąć się na tyle, że będzie możliwe tworzenie dwóch dużych RPG-ów jednocześnie przez porównywalne pod względem wielkości zespoły. Czym będzie nowy Wiedźmin? Można jedynie spekulować – największe szanse daje się produkcji z Ciri w roli głównej.

Zanim jednak rozpoczną się prace nad nowym Wiedźminem, studio CD Projekt RED czeka jeszcze kilka miesięcy ciężkiej pracy nad doszlifowywaniem zawartości Cyberpunka 2077. Gra jest już na ostatnim etapie – niedawno wystosowano wnioski do agencji przyznających kategorię wiekową (m.in. PEGI i ESRB). Jest to produkcja tworzona dla dorosłego gracza i, podobnie jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, będzie miała z całą pewnością kategorię PEGI 18. Ponadto ujawniono, że po premierze doczekamy się fabularnych dodatków do Cyberpunka 2077 (tak, w liczbie mnogiej), prawdopodobnie na miarę Serc z kamienia oraz Krwi i wina do trzeciej części przygód Geralta. Będzie nad nim pracować drugi co do wielkości zespół – najliczniejszy skupi się z kolei na samodzielnej produkcji skupionej wyłącznie na rozgrywce wieloosobowej. Ta jednak wyjdzie dopiero po rozszerzeniach: „premiera trybu multiplayer dla Cyberpunka 2077 w 2021 roku jest mało prawdopodobna”.

Źródło: Stooq