Resident Evil 8 - jeszcze więcej okultyzmu i zombie z wyposażeniem

Resident Evil VII: Biohazard pojawił się na początku 2017 roku. Kolejne miesiące po premierze tytułu uświadomiły graczom, że nieprędko doczekamy się "ósemki". Wydawnicze pierwszeństwo otrzymały najpierw dwa remake'i kultowej trylogii, a dokładniej Resident Evil 2 oraz 3. Dziś, już nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli rozmawiać o Resident Evil 8 w kategoriach gry, która jest tuż za rogiem. Tym bardziej, że produkcja zatytułowana dokładnie jako Resident Evil 8: Village pojawiła się właśnie w niemieckim sklepie z grami GamesOnly. Czego możemy dowiedzieć się z opisu wersji na PlayStation 4 i Xbox One oraz jakie dodatkowe informacje o grze krążą dziś w sieci?

Na stronie sklepu, tuż przy okładce gry, widnieje cena produkcji (59,99 euro) oraz jej krótki opis: To zdecydowanie najmroczniejsza i najokrutniejsza część serii Resident Evil ... bądźcie czujni ... ... Cóż, opis oczywiście dość lakoniczny, ale nie on jest w tym wszystkim najważniejszy, a fakt, że gra pojawi się być może wcześniej, niż się dotąd spodziewaliśmy (aktualne spekulacje mówią o początku przyszłego roku). Warto przypomnieć, że z kolei na 2022 rok, Capcom planuje rzekomo wypuścić remake Resident Evil 4 z 2005 roku. To jednak nie koniec doniesień na temat wyczekiwanej "ósemki". Z porcją nowych przecieków przybywa bowiem serwis Biohazard Declassified. W najnowszym artykule o grze zebrano całkiem sporo ciekawych informacji.

W produkcji ma pojawić się mianowicie jeszcze więcej okultyzmu, jednak wykluczając magię. Występujący w grze kult, wyznawać będzie stworzenia, zmutowane w wyniku działania pewnego wirusa. Nie ma dobrych wiadomości dla osób, które nie lubią się przesadnie bać - w grze będzie mianowicie jeszcze ciemniej niż dotychczas, a co za tym idzie, jeszcze częściej używać będziemy latarki. Ciekawie zapowiadają się też przeciwnicy. Okazuje się bowiem, że stylizowane za zombie potwory, będą dla odmiany dysponowały orężem takim jak miecze, noże czy maczugi. Z dotychczasowych przecieków wiemy też, że RE8 ma być tytułem cross-genowym, co oznacza, że pojawi się zarówno na PlayStation 4 i Xboksa One jak i na PlayStation 5 i Xboksa Series X.

Źródło: Gamesonly, Biohazard Declassified