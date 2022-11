Resident Evil 4 Remake budzi obawy graczy. Wszystko przez oznaczenie ESRB, które sugeruje zakupy w grze

Resident Evil 4 Remake pojawi się 24 marca 2023 r. na PC oraz na konsolach PlayStation 4, PS5 i Xbox Series X/S. Będzie to nic innego, jak odświeżona wersja kultowego horroru o tej samej nazwie, zapowiedziana podczas tegorocznego State of Play. Odświeżenie będzie polegało na tych samych schematach co w przypadku Resident Evil 2 (2019) czy Resident Evil 3 (2020). Ostatnie doniesienia budzą jednak obawy, że przynajmniej jedna rzecz będzie w RE4 Remake unikatowa...

W sieci zawrzało. Resident Evil 4 Remake otrzymało od ESRB oznaczenie, które może sugerować mikrotransakcje. Czy jest się czym martwić?

Seria Resident Evil, bez względu na to, czy mówimy o remake'ach czy też o pozostałych nowszych odsłonach, cechowała się m.in. brakiem rozbudowanych mikropłatności (tzn. takich na skalę Ubisoftu czy EA). Gracze obawiają się jednak, że w przypadku Resident Evil 4 Remake może nie być już tak kolorowo. Otóż organizacja ESRB (która odpowiedzialna jest za ocenianie zawartości i wyznaczanie granic wiekowych dla gier wydawanych w USA) odznaczyła grę RE4R etykietką "in-game purchases", co może oznaczać rozbudowane elementy mikrotransakcyjne.

Znając jednak dotychczasowe podejście Capcomu do tego typu rozwiązań, należy sądzić, iż ewentualne płatności będą dotyczyły tylko kosmetyki (np. skórek), nie zaś elementów, które znacząco ułatwią zabawę osobom płacącym (np. pancerza). Inną możliwością jest to, że w skład RE4 Remake wchodzić będzie także oczekiwany tryb Najemników (Mercenaries) bądź sieciowa odsłona RE:Verse, i to właśnie tych modułów dotyczy etykieta sugerująca zakupy w grze.

Źródło: ESRB