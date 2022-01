Redmi Note 11, 11s, 11 Pro i 11 Pro 5G już oficjalnie: globalna premiera smartfonów z nakładką MIUI 13

Na dzisiejszej globalnej, smartfonowej premierze Xiaomi zaprezentowało cztery nowe urządzenia z serii Redmi Note 11 – modele 11, 11s, 11 Pro oraz 11 Pro 5G. Dodatkowo, producent pochwalił się tym, że każdy model z nowego line-upu będzie pracował pod kontrolą MIUI 13. Niestety, nakładka w dalszym ciągu bazuje na Androidzie 11. Nie powinno to stanowić najmniejszego problemu, zwłaszcza że same urządzenia prezentują się bardziej niż interesująco. To połączenie atrakcyjnej powierzchowności ze specyfikacjami technicznymi przekraczającymi to, co oferuje konkurencja cenowa. Choć smartfony na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, istnieją różnice, które warunkują ceny poszczególnych modeli. Sprawdźmy więc, na co możemy liczyć.

Redmi Note 11, Note 11s, Note 11 Pro oraz Note 11 Pro 5G doczekały się globalnego debiutu. Sprawdzamy specyfikację techniczne ukazujące różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami.

Zacznijmy od modeli wyższych, czyli Redmi Note 11 Pro 5G oraz Redmi Note 11 Pro. W obydwu przypadkach otrzymujemy 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem częstotliwością 120 Hz. Model bez 5G występuje w konfiguracji fotograficznej: 108 + 8 + 2 MP, wariant 5G otrzymał dodatkowy 2 MP czujnik głębi. Obydwa urządzenia mogą pochwalić się obecnością 16 MP kamerki do selfie oraz głośnikami stereo, wyjściem audio 3,5 mm, a także baterią o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy mocą 67 W. Nie zabrakło tutaj również podczerwieni i NFC. Pamięć na dane to UFS 2.2, RAM – LPDDR4X. Za wydajność Redmi Note 11 Pro 5G odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 695, natomiast w Redmi Note 11 Pro zamontowano chipset MediaTek Helio G96.

Kolejne dwa modele to Redmi Note 11 oraz Redmi Note 11s. Na początek skupmy się na cechach wspólnych, różnicami zajmiemy się za chwilę. Smartfony wyświetlają obraz w rozdzielczości FHD+ za pomocą 6,43-calowego ekranu AMOLED z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Również tutaj znajdziemy LPDDR5X RAM pamięć UFS 2.2, głośniki stereo, złącze słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania wspierany dodatkowym zabezpieczeniem biometrycznym AI Face Unlock. Akumulator to ogniwo 5000 mAh, które możemy ładować dołączoną do zestawu ładowarką o mocy 33 W. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 159,87 x 73,87 x 8,09 mm i wadze 179 gramów.

Różnice pomiędzy Redmi Note 11 i Redmi Note 11s dotyczą aparatu głównego (108 vs 50 MP) kamerki do selfie (16 vs 13 MP), a także procesora. Model z dopiskiem S w nazwie korzysta z SoC MediaTek Helio G96, podczas gdy wersja podstawowa otrzymała do dyspozycji układ Qualcomm Snapdragon 680. Z wyglądem urządzenia możecie zapoznać się na dołączonych do wpisu grafikach, ale trzeba oddać producentowi to, że przyłożył się do kwestii wzornictwa. Redmi Note 11 w najtańszej wersji 4 + 64 GB to koszt 179 dolarów (~ 730 zł), natomiast najwyższy wariant Redmi Note 11 Pro 5G to wydatek rzędu 379 dolarów (~ 1540 zł). Polskie ceny poznamy dopiero za kilka tygodni.

Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S Redmi Note 11 Wyświetlacz 6,67-calowy AMOLED

FHD+

120 Hz 6,43-calowy AMOLED

FHD+

90 Hz Procesor Snapdragon 695 MediaTek Helio G96 Snapdragon 680 Pamięć na dane 64 lub 128 GB Pamięć RAM 4 lub 6 GB Bateria 5000 mAh

67 W 5000 mAh

33 W Aparat główny 108 MP szeroki kąt

8 MP ultraszeroki kąt

2 MP makro 108 MP szeroki kąt

8 MP ultraszeroki kąt

2 MP makro

2 MP czujnik głębi 50 MP szeroki kąt

8 MP ultraszeroki kąt

2 MP makro

2 MP czujnik głębi Aparat przedni 16 MP 13 MP Wymiary 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 159,87 x 73,87 x 8,09 mm Waga 202 g 179 g Kolory Szary i biały Szary Szary i niebieski Cena ~ 1335 zł (6 + 64 GB)

~ 1410 zł (6 + 128 GB)

~ 1540 zł (8 + 128 GB) ~ 1210 zł (6 + 64 GB)

~ 1335 zł (6 + 128 GB)

~ 1410 zł (8 + 128 GB) ~ 1010 zł (6 + 64 GB)

~ 1130 zł (6 + 128 GB)

~ 1210 zł (8 + 128 GB) ~ 725 zł (4 + 64 GB)

~ 810 zł (4 + 128 GB)

~ 930 zł(6 + 128 GB)

Źródło: Xiaomi