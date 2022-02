Redmi Note 11 - polska premiera smartfona, który powalczy, by stać się królem średniopółkowców

Seria smartfonów Redmi Note 11 debiutowała globalnie 26 stycznia, zaś dziś odbyła się polska premiera modelu Note 11. Dzieki temu poznaliśmy nie tylko ostateczną specyfikację urządzenia dedykowaną na nasz rynek, ale także jego cenę oraz sklepową datę dostępności. Niestety o ile datę, kiedy smartfon trafi do sprzedaży zdradzić możemy (22 lutego 2022), to cena do tego momentu musi pozostać tajemnicą. Mogę tylko zdradzić, że urządzenia wyceniono całkiem przystępnie. Wśród kluczowych punktów specyfikacji nowego smartfona znajdziemy m.in. ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, złącze audio 3,5 mm jack oraz dwa głośniki stereo.

Ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz z maksymalną jasnością 1000 nitów, klasa odporności IP53, głośniki stereo czy złącze 3,5 mm jack to kilka elementów, które mogą zachęcić do zakupu Redmi Note 11.

Jak pewnie doskonale wiecie, smartfony z serii Redmi od zawsze były modelami nieco mniej zaawansowanymi, ale dzięki temu także tańszymi. O tym "mniejszym zaawansowaniu" stanowi między innymi pamięć RAM o pojemności 4 GB oraz procesor Qualcomm Snapdragon 680, a więc konstrukcja ośmiordzeniowa, wyprodukowana w 6 nm procesie litograficznym. Z tego samego układu SoC skorzysta też model realme 9i, który wydaje się być z resztą głównym konkurentem dla Note 11. Redmi Note 11 to także 6,43-calowy ekran FHD+ AMOLED, czytnik linii papilarnych na boku smartfona, dwa głośniki stereo oraz coraz rzadziej stosowany 3,5 mm jack. Za czas pracy będzie odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh, który oferuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 33 W.

Specyfikacja Redmi Note 11 Ekran 6,43", AMOLED, FHD+, 90 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 680 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4X Pamięć na dane 64 lub 128 GB UFS 2.2 Bateria 5000 mAh, bezprzewodowe 33 W Łączność WiFi, BT, NFC, podczerwień Aparaty główne 50 + 8 + 2 + 2 MP Aparat na przodzie 13 MP Wymiary i waga 160 x 74 x 8 mm, 179 g

Nabywcy mogą liczyć także na niehybrydowy Dual SIM, czytnik kart microSD (do 1 TB), łączność NFC oraz podczerwień. Nie zabraknie też odblokowywania urządzenia skanem twarzy, który odbywać się będzie przy pomocy 13-megapikselowej jednostki na froncie. Za zdjęcia odpowiadać będzie także setup główny (na pleckach) składający się z kamery głównej 50 Mpix, ultraszerokokątnej 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz 2 Mpix czujnika głębi. Smartfon mierzy 160 x 74 x 8 mm przy wadzie 179 g, będzie można go nabyć w szarej, niebieskiej oraz białej wersji kolorystycznej. Na koniec warto jeszcze wiedzieć, że do wyboru otrzymamy dwie wersje pamięciowe urządzenia - tańszą z 64 GB pamięci na dane oraz nieco droższą z 128 GB pamięci.

Źródło: Xiaomi, PurePC