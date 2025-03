Redmi K60 Ultra - flagowa wydajność w ultra niskiej cenie. Smartfon ustala nowe standardy w swojej półce cenowej

Jesteśmy świeżo po chińskiej premierze składanego smartfona Xiaomi MIX Fold 3 oraz (niemal) smartwatcha Xiaomi Band 8 Pro. Wraz z nimi Xiaomi zaprezentowało także kolejnego przedstawiciela zeszłorocznej serii Redmi K60. Model z dopiskiem Ultra okazuje się interesującym urządzeniem, które mimo wszystko przeznaczone jest na rynek chiński. W Europie powinien się pojawić pod nazwą Xiaomi 13T Pro. Spoglądając na specyfikację, można powiedzieć jedno - jest na co czekać.

Do udanej chińskiej serii smartfonów Redmi K60 dołączył właśnie model Ultra. Urządzenie wyróżnia się bardzo wydajnym procesorem, rewelacyjnym wręcz ekranem oraz spełnia normę IP68.

Na początek warto podkreślić, że smartfon nie będzie dostępny w Europie w cenach podanych w tabeli. Natomiast po jego chińskim debiucie 22 sierpnia 2023 roku, będziemy mogli nabyć go poprzez platformy pokroju Aliexpress. Europejski wariant może się nieco różnić pod kątem specyfikacji, jednak dochodzące zewsząd informacje wskazują, że zmiany wyjdą na plus (choćby w kwestii aparatów). Smartfony z serii Redmi od zawsze kojarzyły się z dobrze wycenionymi sprzętami, które potrafiły zaoferować całkiem sporo. Jednak tym razem mamy do czynienia z istnie flagowym urządzeniem, które dodatkowo jako pierwsze (w przypadku Redmi) spełnia normę IP68. Wrażenie robi już sam ekran - składa się on bowiem z panelu AMOLED o przekątnej 6,67-cala, rozdzielczości 1,5K oraz odświeżaniu na poziomie 144 Hz. Co ciekawe, jasność szczytowa wynosi aż 2600 nitów, co jest wartością wyższą niż w smartfonie iPhone 14 Pro.

Redmi K60 Ultra Wyświetlacz 6,67" AMOLED 2712 x 1220 px, 144 Hz

2600 nitów, HDR10+ Procesor MediaTek Dimensity 9200+

1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3 GHz A715 + 4 x 2 GHz A510 Procesor obrazu PixelWorks X7 Układ graficzny Immortalis G715 Pamięć RAM 12/16/24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB oraz 1 TB UFS 4.0 Aparaty tylne 50 MP (Sony IMX800, OIS) + 8 + 2 MP Aparat przedni 20 MP (Sony IMX596) Norma IP IP68 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Akumulator 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 158,6 x 73,4 x 8,5 mm System Android 13 Dodatkowe informacje Port podczerwieni, czytnik linii papilarnych pod ekranem, Dolby Atmos Cena 12 + 256 GB - 2599 CNY (~1470 zł)

16 + 256 GB - 2799 CNY (~1580 zł)

16 + 512 GB - 2999 CNY (~1700 zł)

16 GB + 1 TB - 3299 CNY (~1860 zł)

24 GB + 1 TB - 3599 CNY (~2030 zł)

Na wydajność także nie będziemy narzekać, albowiem na pokładzie znalazł się topowy procesor MediaTek Dimensity 9200+ wraz z dodatkowym procesorem obrazu PixelWorks X7 oraz układem graficznym Immortalis X7. Na dodatek najwyższa możliwa konfiguracja obejmuje 24 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Zaplecze fotograficzne nie jest już tak imponujące, aczkolwiek nie oznacza to, że jest źle. Główna 50 MP kamera posiada OIS, a cała reszta... jest tylko dodatkiem. Smartfon może skorzystać z Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. Akumulator również nie zawodzi - ogniwo o pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą 120 W. Ceny na rynku chińskim po bezpośrednim przeliczeniu wyglądają bardzo atrakcyjnie, jednak musimy mieć na uwadze, że sytuacja w Polsce klaruje się zupełnie inaczej.

Źródło: Xiaomi