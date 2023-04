Xiaomi 13 Ultra - globalna premiera flagowego smartfona, który może przynieść fotograficzną rewolucję

Dziś (18.04.2023 r.) odbyła się światowa premiera jednego z bardziej wyczekiwanych smartfonów chińskiego producenta. Większość przecieków odnośnie specyfikacji urządzenia oraz jego wyglądu została oficjalnie potwierdzona. Jednak wyszły na jaw także nowe fakty. Okazuje się, że np., że Xiaomi 13 Ultra zaoferuje nam jeden z najjaśniejszych wyświetlaczy dostępnych obecnie w smartfonach. Oprócz tego możemy liczyć na świetny aparat główny oraz podzespoły z wyższej półki.

Xiaomi 13 Ultra właśnie zadebiutował. Zapowiada się jeden z najlepszych smartfonów fotograficznych. Jednak na tym jego atuty się nie kończą.

Najwięcej emocji w związku z tym smartfonem z pewnością wzbudza 1-calowa matryca Sony IMX989 ze zmienną przysłoną f/1,6 - f/2,4. Xiaomi, aby rezultaty, jakie uzyskamy po zrobieniu zdjęcia były jak najlepsze, współpracowało z niemiecką firmą Leica. Dodatkowo, do kupienia dostępny będzie również uchwyt fotograficzny wraz z akcesoriami, które rozszerzą jeszcze bardziej możliwości sprzętu. Zaraz po aparacie głównym kolejną rzeczą, która się wyróżnia, jest wyświetlacz. Zastosowano tu bowiem OLED-owy panel C7 o przekątnej 6,7", rozdzielczości 3200 x 1440 px i odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Został on wykonany w technologii LTPO i oferuje maksymalną jasność na poziomie 2600 nitów, co jest obecnie najwyższą wartością wśród smartfonów. Warto wspomnieć również o tylnej obudowie, która pokryta jest skóropodobnym materiałem. Wyróżnia ją jednak to, że ma powłokę antybakteryjną, a przy okazji jest odporna na żółknięcie. Okalające ją ramki wykonane są natomiast ze stopu metalu. Całość prezentuje się dość klasycznie, ale taki styl może się podobać.

Xiaomi 13 Ultra Wyświetlacz 6,7" / 3200 x 1440 px / 120 Hz

LTPO OLED / HDR / 2600 nitów

12 bit / 522 ppi / 1920 Hz PW Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1 x 3,2 GHz X3 / 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 / 3 x 2,0 GHz A510 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5x Pamięć wbudowana 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Akumulator 5000 mAh

50 W bezprzewodowe (19 min - 50% / 49 min - 100%)

90 W przewodowe (11 min - 50% / 34 min - 100%) Aparaty Przedni 32 MP

Główny - Sony IMX989 50 MP / 1" / f/1,6 - f/2,4 / 23 mm

3 pozostałe Sony IMX858 50MP - 12 / 75 / 120 mm Wymiary 163,2 x 74,6 x 15,6 mm Złącze USB-C 3.2 System Android 13 (MIUI 14) Cena 12 + 256 GB - 5999 juanów (~ 3670 zł)

16 + 512 GB - 6499 juanów (~ 3980 zł)

16 GB + 1 TB - 7299 juanów (~ 4470 zł)

Akcesoria foto - 799 / 999 juanów (~ 489 / 610 zł) Dostępne kolory Oliwkowa zieleń, czarny, biały

Reszta specyfikacji była nam znana do tej pory: flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 połączony z szybką pamięcią RAM LPDDR5x (12 / 16 GB). Całość dopełnia wbudowana pamięć UFS 4.0 o pojemności od 256 GB do 1 TB. Pozostałe trzy aparaty opierają się na tej samej matrycy Sony IMX868 z rozdzielczością 50 MP, jednak każdy z nich posiada inną ogniskową, więc sprawdzą się w różnych sytuacjach. Smartfon ten jak pierwszy posiada autorski system chłodzenia Loop LiquidCool, nad którym Xiaomi pracowało przez 3 lata. Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh. Do dyspozycji mamy 90 W ładowanie przewodowe, którym do pełna naładujemy urządzenie w 34 minuty oraz 50 W bezprzewodowe. Chińskie ceny podane w tabelce są bardzo optymistyczne, jednak nie powinniśmy się spodziewać choćby podobnych w Polsce. Dostępne będą trzy wersje kolorystyczne: oliwkowa zieleń, czarny, a także biały.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.



Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK — Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023

Źródło: Xiaomi