Redmi G Pro - nadchodzi atrakcyjny cenowo monitor dla graczy z podświetleniem Mini LED oraz VESA DisplayHDR 1000

W tym roku zaprezentowano już szereg nowych monitorów dla graczy, głównie z ekranami OLED. Choć ich ceny nie zostały obecnie ogłoszone, spodziewamy się że nie będą to specjalnie tanie modele. Tymczasem doskonale wszystkim znana firma Xiaomi ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące nowego monitora Redmi G Pro. Nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały omówione, ale już teraz szykuje się co najmniej na bardzo ciekawy model... i to w naprawdę dobrej cenie.

Xiaomi szykuje monitor Redmi G Pro, który zaoferuje m.in. podświetlenie Mini LED z 1152 strefami wygaszania w cenie nieco ponad 300 dolarów.

Redmi G Pro to 27-calowy monitor o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, choć bez wyszczególnienia informacji o typie matrycy ani o częstotliwości odświeżania. Wiemy natomiast, że wykorzystano tutaj podświetlenie typu Mini LED z 1152 strefami wygaszania oraz 4608 diodami. Producent deklaruje ponadto wsparcie dla HDR (certyfikat VESA DisplayHDR 1000), a luminancja w trybie HDR sięgnie 1000 nitów. Zastosowana matryca ma oferować 10-bitową głębię, co przełoży się na reprodukcję 1.07 mld odcieni barw.

Xiaomi Redmi G Pro charakteryzuje się 100% pokryciem barw sRGB, 99% pokryciem przestrzeni DCI-P3 oraz 97% pokryciem dla Adobe RGB. Sprzęt zostanie wyposażony w cztery porty wideo: po dwa DisplayPort 1.4 (choć niektóre media podają błędną informację o DisplayPort 2.1) oraz HDMI 2.0. Producent deklaruje również bardzo dobrą jakość fabrycznej kalibracji - uśredniony błąd deltaE ma nie przekraczać 1 punktu. Choć nie wszystkie parametry monitora są jeszcze znane, dobrze zapowiada się chociażby pod kątem relacji ceny do możliwości. Jego cena ma bowiem sięgać maksymalnie 310 dolarów. Data premiery sklepowej nie jest jeszcze znana.

