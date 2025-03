Redmi 13C - premiera taniego jak barszcz smartfona dla nieco mniej wymagających osób

Na "łamach" naszego serwisu co dwa miesiące pojawia się publikacja z polecanymi smartfonami w poszczególnych półkach cenowych. Jeśli dobrze te publikacje śledzicie, to z pewnością wiecie, że często w kategorii do 600 złotych polecaliśmy model Redmi 12C, który oferuje 4 GB pamięci RAM, NFC oraz bardzo przyzwoity procesor Helio G85. Dziś pora przyjżeć się jego następcy, który w Polsce powinien kosztować od 600 do 700 złotych (w zależności od wersji pamięciowej).

Dziś swą premierę miał smartfon Redmi 13C - budżetowa konstrukcja, która cieszy jednak solidnym procesorem i aż 6 GB pamięci RAM.

Redmi 13C, identycznie jak generacja poprzednia, obsługiwać będzie sieci do 4G włącznie, a więc wciąż nici z 5G. Niemal identycznie jak poprzednio prezentują się też jego wymiary oraz waga. Również ekran to kolejny rok z rzędu IPS, z tym, że nieco jaśniejszy i oferujący odświeżanie do 90 Hz. Producent postanowił też pozostać przy wspomnianym już ośmiordzeniowym układzie MediaTek Helio G85, któremu towarzyszyć będą dwie wersje pamięciowe - 4-gigabajtowa oraz 6-gigabajtowa (chodzi oczywiście o pamieć RAM). Nowy smartfon otrzyma dodatkowo aparat do fotek makro (2 MP) oraz ulepszoną jednostę do selfie (8 MP z HDR-em).

Redmi 13C Ekran 6,74", 720 x 1600 px, 90 Hz System operacyjny Android 13 Procesor MediaTek Helio G85 Pamięć RAM 4 GB lub 6 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB lub 256 GB Wymiary i waga 168 x 78 x 8.1 mm , 192 g Bateria 5000 mAh, 18 W Klasa odporności brak Łączność 4G, WiFi 5, NFC, BT 5.3 Aparat tylny 50 MP, f/1.8 - główny

2 MP, f/2.4 - makro Maksymalna jakość nagrywanego wideo FHD@30fps Aparat przedni 8 MP, f/2.0 Cena na premierę 129 euro (4 GB), 149 euro (6 GB)

Progres stanowi bezsprzecznie także przesiadka ze złącza ładowania microUSB na USB-C oraz szybsze niż dotąd ładowanie, a więc takie z mocą 18 W. Na marginesie można dodać, że za nami dopiero premiera globalna, więc na polskie ceny i dostępność sklepową jeszcze sobie poczekamy. Jednak jeśli dobrze śledzicie strefę mobile to być może zauważyliście, że Redmi 13C to tak naprawdę POCO C65, który zadebiutował 5 dni temu, a który pod tą nazwą trafił po prostu na inne rynki. Na koniec warto dodać, że smartfon na start pracować będzie na systemie Android 13 oraz nakładce MIUI 14.

Źródło: Xiaomi