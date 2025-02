Xiaomi 14 - oficjalna premiera nowej serii smartfonów chińskiego producenta. Qualcomm Snapdragon Gen 3 i HyperOS zamiast MIUI

Można odnieść wrażenie, że premiera ostatniej flagowej serii smartfonów od Xiaomi, która oznaczona była numerem 13, miała miejsce zaledwie "chwilę temu". Po części jest to prawdą, albowiem w Polsce modele z tej linii ukazały się dopiero w lutym 2023 roku. Już teraz mamy jednak do czynienia z oficjalnym debiutem 14-tej edycji, natomiast odbył się on tylko w Chinach. Flagowa odsłona ponownie przynosi za sobą podzespoły z najwyższej półki i jest pierwszą na świecie, w której debiutuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

26 października 2023 roku swoją oficjalną premierę w Chinach miała kolejna seria smartfonów od Xiaomi - tym razem pod numerem 14. Modele oprócz flagowych podzespołów mogą się pochwalić świetnymi aparatami, które sygnowane są logo marki Leica.

Wygląd smartfonów zapewne dla nikogo nie jest zbyt wielkim zaskoczeniem, ponieważ już jakiś czas temu do internetu trafiły rendery omawianych modeli. W serii na ten moment pojawiły się dwie jednostki: Xiaomi 14 oraz 14 Pro. Ich jedynymi różnicami są: wielkość ekranu, a także bardziej zaawansowany aparat główny w przypadku wersji Pro. Wyświetlacze w obu modelach to ściśle czołowa półka - mamy do czynienia z panelami OLED i AMOLED, które mogą się pochwalić jasnością szczytową na poziomie aż 3000 nitów, a dodatkowo możemy liczyć na adaptacyjne odświeżanie (LTPO) od 1 do 120 Hz. Za wydajność będzie odpowiadać wspomniany procesor Qualcomma, która ma jednocześnie swoją premierę wraz z całą serią. Wspomnieć można, że układ graficzny tej jednostki oferuje wsparcie dla Ray Tracingu. Do tego otrzymujemy maksymalnie 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5x, a także do 1 TB wbudowanej pamięci flash UFS 4.0.

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Wyświetlacz 6,36" OLED, 2670 x 1200 px, 120 Hz (20:9)

3000 nitów, HDR10+, DolbyVision, LTPO

12-bitowa głębia kolorów 6,73" AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz (20:9)

3000 nitów, HDR10+, DolbyVision, LTPO

12-bitowa głębia kolorów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz X4 + 5 x 3,2 GHz A720 + 2x 2,3 GHz A520 Układ graficzny Adreno 750 Pamięć RAM 8 / 12 / 16 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Porty, złącza i sloty USB 3.2 typu C Norma IP IP68 Aparat przedni 32 MP Aparaty tylne 50 MP (Light Fusion 900, 1/1,3", f/1,6, OIS)

50 MP (115 stopni, f/2,2, EIS)

50 MP (ostrość od 10 cm, f/2,2, OIS) 50 MP (Light Fusion 900, 1/31", f/1,43 - f/4,0, OIS)

50 MP (115 stopni, f/2,2, EIS)

50 MP (ostrość od 10 cm, f/2,2, OIS) Wymiary i waga 152,8 x 71,5 x 8,2 / 188 lub 193 g 161,4 x 75,3 x 8,5 mm / 223 lub 230 g Akumulator 4610 mAh / 90 W 4880 mAh / 120 W System Android 14 / HyperOS Cena 8 + 256 GB - 3999 juanów

12 + 256 GB - 4299 juanów

16 + 512 GB - 4599 juanów

16 GB / 1 TB - 4999 juanów 12 + 256 GB - 4999 juanów

16 + 512 GB - 5499 juanów

16 GB + 1 TB - 5999 juanów

Oczywiście na pokładzie jest obecność najnowszych standardów łączności, normy IP68, a nawet portu USB typu C w wersji 3.2. W przypadku bazowej odsłony mamy do czynienia po prostu z bardzo dobrym zestawem aparatów, natomiast uwagę zwraca główna jednostka w wersji 14 Pro, która może się pochwalić zmienną przysłoną - od f/1,43 do f/4,0. W przypadku akumulatorów również jest całkiem dobrze - modele mają ogniwa o przyzwoitej pojemności oraz mogą liczyć na szybkie ładowanie. Smartfony skorzystają z nowo wprowadzanej nakładki HyperOS, która ma przynieść za sobą szereg zmian - choć nie tak wiele pod względem dotychczasowego interfejsu z MIUI. Xiaomi 14 będzie dostępny w wersji pokrytej szkłem oraz skórą (stąd różnica w wadze w tabeli), z kolei 14 Pro także otrzyma wariant ze szkłem oraz droższy z tytanowymi ramkami. Premiery w Polsce możemy oczekiwać dopiero na początku 2024 roku.

