HyperOS - czy nowy system Xiaomi faktycznie zastąpi MIUI? Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna, jak twierdzą inni

Od jakiegoś czasu mogliśmy usłyszeć o tym, że Xiaomi zamierza zastąpić swoją nakładkę MIUI czymś nowym i często padała nazwa MiOS. Pojawiły się nawet spreparowane zdjęcia interfejsu, które okazały się nieprawdziwe - zapewne stworzone tylko po to, żeby wywołać sztuczną sensację. Natomiast dziś (17.10.23 r.) CEO Xiaomi, czyli Lei Jun, oficjalnie ogłosił na portalu X (Twitter), że na rynek wkroczy "zupełnie nowy system" pod nazwą HyperOS. Co więc tak naprawdę się dzieje?

Lei Jun ogłosił oficjalne wprowadzenie systemu HyperOS, który ma się pojawić już w nadchodzących smartfonach z serii Xiaomi 14. Okazuje się jednak, że zmiany wcale nie są takie, o jakich mówi większość portali.

Początkowo w internecie mogliśmy znaleźć mnóstwo plotek nawiązujących do "nowego" systemu, który miał się nazywać MiOS. Ta informacja została oficjalnie zdementowana na chińskim portalu Weibo przez Wanga Hua, który stwierdził, że nazwanie systemu w ten sposób skończyłoby się pozwem ze strony Apple, tak samo zresztą, jak nazwa MIUIOS - ze względu na obecność "iOS". Dość niespodziewanie na portalu X pojawiła się informacja, w której sam założyciel i CEO Xiaomi otwarcie napisał, że wraz z serią smartfonów Xiaomi 14 zadebiutuje całkiem nowy system operacyjny o nazwie HyperOS. Miał on być rozwijany już od 2017 roku, a jego celem było stworzenie ekosystemu, który połączy wszystkie urządzenia od Xiaomi. Będzie więc podobnie, jak w przypadku Apple, wszak firma od samego początku "inspiruje" się rozwiązaniami tego giganta. Internet jednak od razu uznał, że HyperOS globalnie zastąpi MIUI, o czym możemy przeczytać na praktycznie wszystkich portalach w Polsce i po części za granicą. Są jednak pewne fakty, które wskazują, że należy się wstrzymać z robieniem sztucznej sensacji.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 — Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

Po pierwsze sam CEO Lei Jun nie stwierdził, że ma dojść do zastąpienia nakładki MIUI, tylko ogłosił wprowadzenie nowości. Nie określił także dokładnego rynku, na którym ma się ona pojawić, a dużo wskazuje na to, że będą to jedynie Chiny. Redaktor z portalu Xiomiui Erencan Yılmaz zauważył, że na serwerach Xiaomi nadal można zauważyć nadchodzącą nakładkę MIUI 15 i nie zamierza ona się z nami rozstawać. Według niego zarówno HyperOS, jak i MIUI bazują na tym samym i wcale nie ma między nimi tak wielu różnic. Docelowo sytuacja ma wyglądać tak, że MIUI zostanie na rynku europejskim i innych, a "nowy" system HyperOS pozostanie w Chinach. Oczywiście to, że w Państwie Środka MIUI oferowało więcej niż na innych rynkach, pozostanie niezmienione, jednak nie powinniśmy się nastawiać na znaczące zmiany - wszak wszystko wskazuje na to, że największą z nich jest inna nazwa.

Źródło: Weibo, X @leijun, Xiaomiui