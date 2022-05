Niedrogi Redmi 10C z dużym ekranem, pojemną baterią i energooszczędnym procesorem. Ewolucja klasy budżetowej

Choć często rozpływamy się nad flagowymi urządzeniami kosztującymi kilka tysięcy złotych, to nie one stanowią najczęściej wybierane przez klientów smartfony. Nie są nimi również modele ze średniej półki cenowej. Okazuje się, że ogromną popularnością cieszą się telefony budżetowe, kosztujące mniej niż tysiąc złotych. To niezwykle ważny dla większości producentów segment, w którym obecność gwarantuje dotarcie do szerokiego grona konsumentów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej kategorii jest Xiaomi, wraz ze swoją submarką Redmi. Producent stale rozwija swoje portfolio i niedawno wprowadził do oferty model Redmi 10C, który można dziś kupić za mniej niż 800 złotych. We wspomnianej kwocie otrzymujemy atrakcyjną stylistykę, duży ekran, pojemny akumulator oraz procesor, który bardzo sprawnie radzi sobie z zarządzaniem energią. To dobry moment na to, żeby porozmawiać o tym, jak zmieniał się rynek budżetowców w przeciągu ostatnich lat.

Autor: Marcin Karbowiak

Z pewnością lwia część naszych czytelników doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak prezentował się rynek urządzeń mobilnych 5, 7 czy 10 lat wstecz. Pomijając kwestię nasycenia smartfonami godnymi uwagi, warto skupić się na ich realnej użyteczności. O ile wybieraliśmy modele z wyższej-średniej lub wysokiej półki cenowej, mogliśmy liczyć na względnie żwawy sprzęt z wydajnym akumulatorem i całkiem atrakcyjnymi możliwościami fotograficznymi. Natomiast, celując w segment budżetowy, często czekał nas zawód. Wykonanie konstrukcji nie było szczególnie staranne, a praca systemu pozostawiała wiele do życzenia. Z każdym rokiem sytuacja ulegała poprawie i dziś, w cenie do 800 złotych jesteśmy w stanie nabyć całkiem atrakcyjny kawałek elektroniki użytkowej, który oferuje zestaw niezbędnych w 2022 roku funkcji. Weźmy takiego Redmi 10C, z którym miałem okazję spędzić nieco czasu. Urządzenie nie dławiło się, nie spowalniało i co ważne, pozwoliło mi na długi czas pracy z dala od ładowarki.

Czy smartfon kosztujący mniej, niż 800 złotych może być dobrym wyborem dla mobilnego gracza, który oczekuje dodatkowo długiego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora? Odpowiadamy.

Na początek chcę powiedzieć Wam nieco o specyfikacji Redmi 10C. Konstrukcję o wymiarach 169,6 x 76,6 x 8,3 mm oraz wadze wynoszącej 190 g, wykonano z tworzywa sztucznego. To prawda, natomiast spasowanie oraz jakość obudowy nie odstają od kilkukrotnie droższych modeli. Obraz o rozdzielczości 1650 x 720 pikseli wyświetlany jest na 6,7-calowy panelu IPS. Duża przestrzeń robocza wręcz zachęca do dłuższej pracy z urządzeniem, natomiast kompromis związany z zagęszczeniem pikseli (268 ppi), w połączeniu z akumulatorem o pojemności 5000 mAh, pozwalają na dwa dni pracy z dala od ładowarki. W sprzęcie nie zabrakło gniazda na kartę pamięci, dzięki czemu rozszerzymy dostępne 64 GB lub 128 GB UFS 2.2. Istotny jest również energooszczędny SoC Qualcomm Snapdragon 680 oraz aparat główny z matrycą 50 MP. Głośnik, choć pojedynczy, zapewnia donośny dźwięk, ale fani tradycyjnych słuchawek znajdą tu również złącze audio Jack 3,5 mm.

Redmi 10C Procesor Qualcomm Snapdragon 680 Ekran 6,7 calowy IPS

1650 x 720 pix RAM 4 GB lub 6 GB Pamięć na dane 64 GB lub 128 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 5 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh

18 W System Android 11, MIUI 13 Wymiary i waga 169,6 x 76,6 x 8,3 mm

190 g Cena 799 zł (4 GB + 64 GB)

899 zł (6 GB + 128 GB)

Redmi 10C należy pochwalić również za wzornictwo. Mam tu na myśli szczególnie plecki. Tylny panel posiada przyjemną w dotyku fakturę, która nie tylko zapewnia pewny chwyt w dłoni, ale świetnie radzi sobie z odciskami palców i innymi zabrudzeniami. Utrzymanie obudowy w czystości nie stanowi tu więc żadnego wyzwania. Wyspa na aparaty zajmuje sporą powierzchnię, natomiast nie wystaje znacząco ponad obudowę. Telefon nie przechyla się na biurku podczas korzystania z ekranu. Na wspomnianym module fotograficznym, na prawej stronie znajduje się czytnik linii papilarnych, który bardzo sprawnie rozpoznaje odcisk palca, odblokowując urządzenie. Uprzedzając pytanie – tak, Redmi 10C obsługuje popularne systemy płatności, co zawdzięczamy obecności NFC. Niektórzy mogą obawiać się o wydajność modelu, którego cena nie przekracza 800 zł. Niepotrzebnie, ale o wydajności porozmawiamy za chwilę. Najpierw weźmiemy na tapet baterię.

Producent umieścił w Redmi 10C akumulator o pojemności 5000 mAh. Taki nominał sprawdza się nawet w modelach o znacznie wyższym zapotrzebowaniu na energię. Tutaj konieczne jest zasilenie ekranu o niższej, aczkolwiek wystarczające rozdzielczości, co już samo w sobie wydłuża czas pracy na baterii. Swoje robi także układ Qualcomm Snapdragon 680, który sprawnie zarządza energią. W efekcie, smartfon jest w stanie wytrzymać dwa dni użytkowania zakładającego czynności, takie jak odtwarzanie wideo w ramach platform YT i Netflix, odtwarzanie muzyki w ramach Spotify i Tidal, wirtualną rozrywkę w postaci gier PUBG Mobile, PUBG New State oraz Genshin Impact. To bardzo dobry wynik, który powinien usatysfakcjonować większość użytkowników. Ładowanie odbywa się przy wykorzystaniu mocy 18 W. Może się to wydać skromną cechą, ale przypominam, że najpopularniejsze urządzenia na świecie korzystają z ładowania 20 W.

Rzecz jasna, Redmi 10C nie jest modelem dedykowanym graczom, ale absolutnie nie oznacza to, że sprzęt nie sprawdzi się w takowym zastosowaniu. Przeciwnie, w smartfonie za mniej niż 800 zł możemy rozkoszować się zabawą w wymagające produkcje, o których wspomniałem we wcześniejszym akapicie. Niektóre tytuły uruchamiają się przy niższych lub średnich ustawieniach graficznych, dzięki czemu rzadko kiedy natrafimy na spowolnienia. Jeszcze kilka lat temu taki komfort pracy z relatywnie niedrogim smartfonem był w zasadzie niemożliwy. Co więcej, w przeciwieństwie do droższych modeli, Redmi 10C z uwagi na zastosowane podzespoły nie nagrzewa się nadmiernie, co ma niebagatelny wpływ na komfort dłuższych sesji growych. Producent przygotował nawet specjalny tryb Game Turbo, który dezaktywuje powiadomienia oraz maksymalizuje skupienie mocy urządzenia właśnie na procesach związanych z grami.

Istotne z punktu widzenia użytkownika jest oczywiście oprogramowanie, a tutaj Redmi 10C kompletnie nie ma się czego wstydzić. W smartfonie zastosowano Androida 11 z autorską nakładką MIUI 13. Najnowsza odsłona modyfikacji interfejsu wygląda jednakowo dobrze na urządzeniach za kilka tysięcy, jak i na niedrogich konstrukcjach dedykowanych osobom zwracającym szczególną uwagę na ceny. Oprogramowanie działa wyjątkowo stabilnie i jest pozbawione błędów. Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami oraz ekranami odbywa się płynnie. Ponownie przypomnę, że taki komfort pracy z budżetowcem nie był dostępny przez lata. Tańsze modele często wybierane są przez rodziców, którzy chcą obdarować nimi swoje pociechy. Jak wiemy, dzieci i młodzież uwielbiają dostosowywać wizualną stronę sprzętu do swoich oczekiwań. Tutaj MIUI 13 stanęło na wysokości zadania. Możliwości personalizacji oprogramowania są ogromne.

Zmienimy tu zarówno tapetę, motyw, czcionkę, jak i rozkład ekranu głównego i menu szybkich ustawień. Producent przygotował także przydatne dodatki w postaci: pożądanego przez wiele osób trybu nocnego, funkcji nagrywania ekranu oraz trybu jednej ręki. Jako że Redmi 10C ma 4 GB LPDDR4X, twórcy zaimplementowali tutaj opcję wydzielenia pamięci operacyjnej z przestrzeni UFS 2.2, dzięki czemu możemy zyskać dodatkowy 1 GB. Fani pracy wielozadaniowej docenią pływające okna zwiększające możliwości „multitaskingu”. Jeśli ktoś nie przepada za stockowymi aplikacjami od Google, mam dobrą wiadomość. W Redmi 10C znajdziemy zestaw autorskich aplikacji do notatek, przeglądania internetu, zdjęć oraz wykonywania obliczeń. Osobiście, ceniłem dodatki w postaci sprawnego dyktafonu, skanera dokumentów, a także programu Radio FM. Ten ostatni jest dziś rzadko spotykanym w smartfonach rozwiązaniem.

Redmi 10C to niedrogi smartfon, który pokazuje, że zaawansowane graficznie gry, długi czas pracy na akumulatorze oraz staranne wykonanie nie są domeną wyłącznie droższych urządzeń.

Jak widać po Redmi 10C, niższą półkę cenową może cechować całkiem niezły poziom wyposażenia, świetna jakość wykonania i możliwość cieszenia się nawet zaawansowanymi graficznie grami dostępnymi w Google Play. Producent pozwala rozszerzyć zarówno pamięć na dane (microSD), jak i RAM. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass, ale to nie wszystko. Z mniej oczywistych spraw, warto podkreślić obsługę Widevine L1 HD, co oznacza możliwość korzystania z Netflix HD oraz Amazon Prime Video HD. Według producenta, wbudowany głośnik jest o 40 % bardziej donośny niż w urządzeniu poprzedniej generacji. Na bazie doświadczenia ze sprzętem mogę potwierdzić, iż dźwięk generowany przez Redmi 10C jest „przyjemnie” głośny i słuchać to nie tylko w pomieszczeniach, ale również na ulicy. Reasumując – urządzenia w kategorii do 800 złotych nie muszą oznaczać szeregu ustępstw i Redmi 10C jest tego dobrym przykładem.

Materiał powstał przy współpracy z marką Xiaomi.