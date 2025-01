Redfall - nieudana gra Arkane dostaje ostatni update. Twórcy zabierają zabawki i powoli szykują się na kolejny projekt

Minęło już nieco czasu, odkąd Arkane Austin wypuściło tę bodaj najgorszą pozycję w całej historii studia, ale nadal co jakiś czas jest ona gdzieniegdzie wspominana. Gromy na premierę związane są praktycznie ze wszystkim - od optymalizacji po kiepsko zrealizowane pomysły - a następnie podjęto mało udane próby ocalenia czegokolwiek. Tak mniej więcej można podsumować istnienie Redfall na rynku. I jak można było przewidzieć, koniec jest już całkiem bliski.

Redfall otrzyma jeszcze jedną aktualizację, która przede wszystkim doda kilka nowych elementów do rozgrywki. A Arkane Austin powoli patrzy w kierunku potencjalnych przyszłych projektów.

A jeszcze jesienią zeszłego roku, przy nowych poprawkach i zapowiedziach, deweloperzy próbowali przekonać (ewentualnie stwarzali takie pozory), że pomimo spektakularnej klęski będą chcieli się chociaż trochę odkuć. Mimo to gdzie by nie spojrzeć panował ogólny sceptycyzm, a w pewnym momencie pod koła wrzucił ich nawet sternik Xbox. No i cóż, do żadnej niespodzianki bynajmniej nie doszło. Ostatnio otrzymaliśmy od Harveya Smitha i spółki informację na Twitterze/X o finalnej aktualizacji. Co chyba nikogo nie zaskakuje, wiadomość nie brzmi zbyt pesymistycznie. Przeciwnie, choć Smith pisze o energetycznym impulsie, zdaje się, że wynika on przede wszystkim z domykania spraw związanych z tamtą katastrofą.

Hearing from the people playing the cleaned up, final version of Redfall is such a burst of energy. I'm looking forward to talking about what I'll be doing next. https://t.co/hRaLEEFlX1 — Harvey Smith (@Harvey1966) June 21, 2024

Już wcześniej zajęto się zwracaniem pieniędzy tym, którzy z jakichś względów zdecydowali się opłacić rozszerzenia do Redfall, no to czas na ostatni akt tego odwrotu. W ramach ostatniego update'u dostajemy między innymi tryb offline, możliwość pauzowania w rozgrywce dla jednego gracza, nową broń, zmodyfikowane systemy rozgrywki i - rychło w czas - obsługę techniki DLSS 3. Arkane nie ukrywa, że już powoli patrzy na swoje kolejne przedsięwzięcie - co zresztą mogły wskazywać wcześniejsze działania. A co to będzie, na to musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: Pure Xbox