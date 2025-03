Redfall - jedna z największych porażek 2023 roku z dużym patchem. Nowe postacie wyjdą dopiero w przyszłym roku

Nie brak głosów, że mająca ostatnio swoją premierę trzecia część Call of Duty: Modern Warfare okazała się największa klęską 2023 roku. Jednak wydaje mi się, że kompromitacja projektu Sledgehammer Games była prostsza do przewidzenia - w końcu sama zmiana planów z wprowadzenia DLC na pełnoprawną odsłonę to nie byle jaka czerwona flaga. Arkane z kolei tej wiosny bardzo mocno nadszarpnęło swoją świetną reputację i zaufanie graczy. Nadal jednak trwają próby uratowania dosłownie czegokolwiek.

Sprawdziły się zatem pogłoski i deweloperzy wydali nowy update zawierający szereg usprawnień i nieco nowej zawartości. Wreszcie chociażby uporano się z pewnymi szwankującymi elementami sztucznej inteligencji - przykładowo, teraz wrogowie mogą łaskawie wspinać się na zadaszenia, łatwiej też im będzie znajdywać właściwą drogę. Ulepszone mają być także animacje ruchu ludzi. Poprawiono przy tym np. balans nabywanych umiejętności, usunięto niektóre bugi związane z misjami, a interfejs ma być teraz bardziej intuicyjny.

Twórcy podrzucają nam również Bazyliszka - specjalną snajperkę, której pierwszy pocisk w magazynku sieje spustoszenie wśród wampirów - a gra ma sprawiać znacząco mniej problemów pod kątem płynności. Patch jest zatem całkiem bogaty, pytanie tylko, czy jest jeszcze sens reanimowania produktu wadliwego u samych podstaw, zamiast na przykład mocniejszego skupienia się na potencjalnych nowych projektach. Cóż, na pewno pojawi się obiecywana przepustka z nowymi bohaterami, ale na to będzie trzeba zaczekać aż do przyszłego roku.

Redfall Game Update 3 is available now!



A new Unrivaled Sniper Rifle, the Basilisk

‍♀️Balance changes to the Siphon & Watchers

⚙️Continued performance + stability improvements and more!



Release Notes: https://t.co/ybPWeIHUAq pic.twitter.com/Vs2fRCuuSl